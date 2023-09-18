Роскомнадзор предложил с 1 марта запретить доступ к информации об обходе блокировок

Роскомнадзор разработал проект приказа о критериях запрета распространения в интернете материалов с информацией об обходе блокировок. В ведомстве предлагают начать применение критериев 1 марта 2024 года. Проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Критерии, по задумке Роскомнадзора, должны действовать с 1 марта 2024 года до 1 сентября 2029 года. Проект предлагает внести изменения в действующий приказ ведомства №25 от 27 февраля 2022 года, в котором перечисляются критерии для внесения материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации и их удаления.

Среди критериев для ограничения доступа к материалам об обходе блокировок Роскомнадзор, в частности, упоминает наличие информации, описывающей действия, позволяющие получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам, а также побуждающей к таким действиям. В числе критериев также указано, например, наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем «загрузки программ для ЭВМ» к ресурсам или сетям, заблокированным в РФ.

При этом в проекте говорится, что эти критерии не должны применяться к научной, научно-технической и статистической информации о способах получения доступа к заблокированной в РФ информации.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о способах обхода блокировок информационных ресурсов станет основанием для внесения такого сайта в Единый реестр запрещенной информации. 3 сентября Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Подробнее о рисках запрета сведений об обходе блокировок — в колонке Юрия Литвиненко «Принтер зажевал инструкцию».

Эрдни Кагалтынов