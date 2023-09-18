Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор предложил с 1 марта запретить доступ к информации об обходе блокировок

Роскомнадзор разработал проект приказа о критериях запрета распространения в интернете материалов с информацией об обходе блокировок. В ведомстве предлагают начать применение критериев 1 марта 2024 года. Проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Критерии, по задумке Роскомнадзора, должны действовать с 1 марта 2024 года до 1 сентября 2029 года. Проект предлагает внести изменения в действующий приказ ведомства №25 от 27 февраля 2022 года, в котором перечисляются критерии для внесения материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации и их удаления.

Среди критериев для ограничения доступа к материалам об обходе блокировок Роскомнадзор, в частности, упоминает наличие информации, описывающей действия, позволяющие получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам, а также побуждающей к таким действиям. В числе критериев также указано, например, наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем «загрузки программ для ЭВМ» к ресурсам или сетям, заблокированным в РФ.

При этом в проекте говорится, что эти критерии не должны применяться к научной, научно-технической и статистической информации о способах получения доступа к заблокированной в РФ информации.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о способах обхода блокировок информационных ресурсов станет основанием для внесения такого сайта в Единый реестр запрещенной информации. 3 сентября Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Подробнее о рисках запрета сведений об обходе блокировок — в колонке Юрия Литвиненко «Принтер зажевал инструкцию».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...