Бывший инспектор Ростехнадзора приговорен к трем годам за взятку от директора шахты «Листвяжная»

Беловский городской суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова. Признав его виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на один год, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Винокуров

Фото: Александр Патрин / РИА Новости Сергей Винокуров

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2021 года Сергей Винокуров через посредника получил от директора предприятия каменный уголь, который доставили по месту проживания его близкого родственника. Указанное вознаграждение передавалось за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на шахте «Листвяжная». В ноябре 2021 года на ней произошла крупная авария, погиб 51 человек. Приговор в отношении бывшего инспектора пока не вступил в законную силу.

В начале июля Беловский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении взяткодателя — директора ООО «Шахта "Листвяжная"» Сергея Махракова, приговорив его к двум годам лишения свободы. 18 августа приговор вступил в законную силу.

Игорь Лавренков, Кемерово