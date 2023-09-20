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Коммерсантъ FM
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Бывший инспектор Ростехнадзора приговорен к трем годам за взятку от директора шахты «Листвяжная»

Беловский городской суд Кемеровской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова. Признав его виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на один год, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Шахта «Листвяжная» и ее владелец

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Сергей Винокуров

Сергей Винокуров

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Сергей Винокуров

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2021 года Сергей Винокуров через посредника получил от директора предприятия каменный уголь, который доставили по месту проживания его близкого родственника. Указанное вознаграждение передавалось за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на шахте «Листвяжная». В ноябре 2021 года на ней произошла крупная авария, погиб 51 человек. Приговор в отношении бывшего инспектора пока не вступил в законную силу.

В начале июля Беловский горсуд вынес обвинительный приговор в отношении взяткодателя — директора ООО «Шахта "Листвяжная"» Сергея Махракова, приговорив его к двум годам лишения свободы. 18 августа приговор вступил в законную силу.

Игорь Лавренков, Кемерово

Фотогалерея

ЧП на шахте «Листвяжная»

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Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Фото: Reuters / Alexander Patrin

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Сообщается о 52 погибших

Сообщается о 52 погибших

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Среди погибших шесть спасателей

Среди погибших шесть спасателей

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations / AP

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Утром 25 ноября в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Задымление произошло на глубине 250 м. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность

Фото: Reuters / Alexander Patrin

На месте ЧП организованы поисково-спасательные работы

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Следственный комитет сообщил о «газодинамическом явлении» в шахте, которое привело к задымлению вентиляционного штрека

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

По предварительным данным, причиной аварии мог стать человеческий фактор

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Сообщается о 52 погибших

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Среди погибших шесть спасателей

Фото: Reuters / Alexander Patrin

Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Авария в «Листвяжной» стала крупнейшей в угледобывающей промышленности с трагедии в шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 человек, около 100 пострадали

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Шахтой владеет компания «СДС-Уголь», которая занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку лидеров среди отечественных экспортеров угля

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations / AP

Спасатели на шахте «Листвяжная»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

При пожаре на шахте пострадали более 60 человек

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Около 40 пострадавших находятся в больницах

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Жители города Белово возле КПП №1 шахты «Листвяжная»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На место ЧП прибыли врио главы МЧС России Александр Чуприян и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вечером 25 ноября из-за роста концентрации метана спасательная операция была приостановлена

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

По делу о гибели горняков задержаны директор шахты «Листвяжная», его заместитель и начальник участка

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Утром 26 ноября поисково-спасательные работы на шахте возобновились

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

26 ноября в шахте был обнаружен спасатель Александр Заковряшин, который считался погибшим

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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