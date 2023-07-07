Экс-директор кузбасской «Листвяжной» получил два года за взятки сотрудникам Ростехнадзора

В Кемеровской области Беловский городской суд приговорил экс-руководителя угольного предприятия к двум годам исправительной колонии общего режима, сообщила прокуратура региона. Название предприятия и фамилию осужденного ведомство не называет.

По данным «Ъ», речь идет о шахте «Листвяжной», на которой 25 ноября 2021 года в результате взрыва метано-воздушной смеси погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей. В картотеке Беловского городского суда указывается, что 5 июля был вынесен приговор по делу Сергея Махракова. Ранее он возглавлял «Листвяжную» и был арестован после аварии.

По данным управления СКР по Кемеровской области, бывший топ-менеджер признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Согласно версии следствия, обвиняемый в 2020–2021 годах передал трем инспекторам Сибирского управления Ростехнадзора уголь и «иное имущество» в качестве взятки «за отсутствие проверок в отношении угольного предприятия или формальное их проведение без выявления возможных нарушений». Объем переданного инспекторам топлива не уточняется. В сообщении областного главка СКР указывается, что вину экс-директор не признал.

Сергей Махраков также является фигурантом уголовного дела, возбужденного после взрыва на шахте. Ему инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).

Валерий Лавский, Новосибирск