Кроссовер Fiat 600 получил гибридную версию

Компания Fiat представила новую модификацию модели 600 — кроссовер, который дебютировал как электромобиль 600e, получил гибридную версию 600 Hybrid.

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Фото: Fiat Fiat 600 Hybrid

Фото: Fiat

Новинка получила силовую установку от кроссоверов Peugeot 3008 и Peugeot 5008. Итальянская модель имеет 100-сильный бензиновый 1,2-литровый турбомотор семейства PureTech, который сочетается с 21-сильным 48-вольтовым электромотором, интегрированным в новую 6-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Емкость батареи не названа, но заявлено, что на электротяге кроссовер может двигаться со скоростью до 30 км/ч и способен преодолеть в таком режиме до 1 км. Отмечено, что электрически режим в основном предназначен для движения в пробках и в процессе парковки.

Продажи Fiat 600 Hybrid начнутся в 2024 году. Напомним, премьера Fiat 600e состоялась летом 2023 года.

Максим Вершинин

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