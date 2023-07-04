Fiat представил новый кроссовер 600e

Компания Fiat представила новую модель 600e — кроссовер, который в гамме итальянского автопроизводителя заменит выпускающийся с 2014 года Fiat 500X.

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Новинка построена на платформе CMP концерна PSA Group, которая сейчас используется в ряде моделей концерна Stellantis — DS 3, Jeep Avenger, Opel Mokka и Peugeot 2008 — с которыми новый Fiat и унифицирован технически.

При этом 600e получил полностью уникальный дизайн кузова и существенно переработанный салон. Экстерьер выполнен в стилистике современного хэтчбека Fiat 500 и отличается необычными дизайнерскими акцентами, а также яркими цветами кузова. В салоне от соплатформенных моделей отличиями служат новый руль, оформление цифровой панели приборов и архитектура центрального тоннеля с отсеками для мелочей.

На рынок кроссовер выйдет в электрической версии со 156-сильным электромотором, установленным на передней оси. Переднеприводный Fiat 600e имеет батарею на 54 кВтч с заявленным запасом хода до 604 км. В оснащение комплектаций RED и La Prima войдут современные системы помощи водителю, включая полуавтопилот, мультимедиа с онлайн-сервисами и ряд другого оборудования.

Выпуск Fiat 600e будет налажен в Польше, где уже выпускают кроссовер Jeep Avenger. Продажи новинки в Европе стартуют в сентябре 2023 года.

Максим Вершинин

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