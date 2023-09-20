«Код Дурова»: возбуждено первое дело за отсутствие маркировки рекламы в Telegram

Нижегородское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» из-за нарушения ФЗ «О рекламе». Об этом пишет издание «Код Дурова» со ссылкой на определение о возбуждении дела. Канал отмечает, что это первый в России случай, когда за отсутствие маркировки рекламы в Telegram возбуждается дело.

Сотрудники Управления ФАС по Нижегородской области проверили содержание Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» после обращения «потребителя рекламы Ф.». Выяснилось, что со 2 по 12 сентября было размещено 16 публикаций без пометки «Реклама». Дело о нарушении законодательства в сфере рекламы будет рассмотрено 16 октября в формате видеоконференции.

1 сентября вступили в силу поправки в закон о рекламе, согласно которым участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в Роскомнадзор. Штрафы за отсутствие маркировки составят до 100 тыс. руб. для физлиц, до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

Правила маркировки интернет-рекламы привели к спросу на отдельных специалистов в этой области. По оценке участников рынка, новая должность появилась в первую очередь в крупных рекламных агентствах и СМИ, остальные же в основном нанимают юристов и делопроизводителей с соответствующей квалификацией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рекламщикам понадобились маркировщики».

Милена Костерева