Рекламщикам понадобились маркировщики

Правила маркировки интернет-рекламы, штрафы за нарушение которых вступили в силу в сентябре, привели к спросу на отдельных специалистов в этой области. Участники рынка уточняют, что новая должность появилась в первую очередь в крупных рекламных агентствах и СМИ, остальные же в основном нанимают юристов и делопроизводителей с соответствующей квалификацией. Крупные компании прибегают не только к расширению штата, но и к автоматизации части процессов, функционал которой, полагают эксперты, будет расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным hh.ru, количество вакансий, в которых упоминается необходимость работы с операторами рекламных данных (ОРД, используются при маркировке интернет-рекламы в России), достигло 416 к 6 сентября. Год назад, перед вступлением в силу поправок о маркировке рекламы, на площадке было опубликовано всего девять таких объявлений.

Более половины текущих вакансий связано с наймом отдельного специалиста для работы с ОРД и маркировкой рекламы. В 66 объявлениях речь шла о дополнительной обязанности к вакансиям делопроизводителей, в 65 — к вакансиям маркетинговых специальностей, 26 и 20 — финансовых специалистов и юристов соответственно.

Правила маркировки интернет-рекламы предусматривают отправку в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) данных о рекламных кампаниях, итогах их проведения, договорах и актах, а также раскрытие информации о рекламодателе. Штрафы за отсутствие регистрации рекламы вступили в силу 1 сентября 2023 года и составляют от 30 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 200 тыс. до 500 тыс. руб.— для юрлиц и от 300 тыс. до 700 тыс. руб.— для ОРД. Отраслевые ассоциации пытались добиться смягчения ответственности и переноса срока введения штрафов минимум до 2024 года (см. “Ъ” от 6 мая).

С ужесточением ответственности компании «не могут позволить себе ошибки», при этом требования и условия работы с разными ОРД постоянно меняются, поясняет руководитель LabelUp Юлия Долгова. Она уточнила, что ежемесячно у ее агентства активно по 500–600 рекламных размещений, и «с 1 сентября мы должны подавать как плановые, так и фактические статистические данные». Госпожа Долгова отметила, что ее компания планирует нанять отдельного сотрудника, который возьмет на себя всю работу с ОРД, и изучает возможность частичной автоматизации процесса.

Сотрудники, которые уже работают в компании и обладают экспертизой, могут рассчитывать на повышение зарплаты и высокую востребованность, считает директор по продуктам Коkос Group Евгений Халин: «Такие специалисты сейчас в дефиците в силу совершенно новых требований для рекламного рынка». Он ожидает, что «большинство компаний с активной стратегией продвижения» будут готовы взять в штат сотрудника, который будет заниматься вопросами маркировки и отправкой отчетов.

Не все участники рынка, однако, разделяют мнение о необходимости отдельного специалиста по ОРД. «Мы не набираем в штат сотрудников для работы, связанной с ОРД. Скорее это дополнительная строчка в функционале специалиста по документообороту или интернет-маркетолога»,— уточнила HR-директор группы «Игроник» Ольга Уколова. Гендиректор коммуникационного агентства «PR Девелопмент» Алла Аксенова полагает, что спрос на отдельных специалистов могут создавать рекламные агентства и СМИ: «Востребованы скорее те, кто либо умеет работать с маркировкой параллельно с иными обязанностями, либо планирует обучение в этой области».

Крупные игроки уже частично автоматизировали процессы работы с ОРД, и функциональность тех инструментов, которые они внедрили, в перспективе может быть расширена, отмечает руководитель административного департамента iTrend Ольга Осипова: «Допускаю, что в течение года будут разработаны дополнительные сервисы по частичной автоматизации, рассчитанные на применение в условной "розничной среде"».

Юрий Литвиненко