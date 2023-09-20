Клубы пробило на пенальти

В четвертом туре группового этапа «Фонбет» Кубка России трудные победы одержали ЦСКА и «Зенит». Фавориты турнира добыли их в сериях пенальти. Армейцы одолели «Сочи», а петербуржцы — «Ахмат», заработав по два очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Футболисты «Зенита» (справа — Страхиня Эракович) устроили настоящую перестрелку с «Ахматом», завершившуюся победой петербуржцев в серии пенальти Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом» Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом» Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом» Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Следующая фотография 1 / 4 Футболисты «Зенита» (справа — Страхиня Эракович) устроили настоящую перестрелку с «Ахматом», завершившуюся победой петербуржцев в серии пенальти Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом» Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом» Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена» Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом» Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

На домашний матч с сочинцами ЦСКА, занимавший второе место в группе A вслед за «Оренбургом», выставил близкий к оптимальному состав, хотя раньше активно обкатывал в кубковых встречах молодежь. Выходной по традиции получил лишь голкипер Игорь Акинфеев, которого опять подменил Владислав Тороп. Но и «Сочи» был заряжен на результат после недавней отставки с поста главного тренера Дмитрия Хохлова. Его преемником стал Александр Точилин, которому руководство клуба предоставило уже третий шанс поработать с командой и который, конечно, хотел отметить возвращение победой.

Как следствие, получился тяжелый матч, чем-то похожий на тот, что соперники провели в первом круге в Сочи, где им, правда, еще мешало поле плохого качества.

На «ВЭБ Арене» поляна сейчас идеальная, тем не менее нападающему гостей Георгию Мелкадзе дважды что-то помешало нанести хороший удар из голевых позиций. Вот форварду ЦСКА Федору Чалову не позволила отличиться с углового отменная реакция вратаря Никиты Гойло. И в целом оппоненты успешно создавали помехи друг другу. Казалось, что ничего интересного в первом тайме не будет, но тут 38-летний Кристиан Нобоа напомнил, какой он все-таки большой мастер. Ветеран поддержал быструю контратаку, примчался в чужую штрафную площадь и еще исполнил сложный технический элемент, с лета замкнув подачу Мелкадзе.

Если до перерыва лучше смотрелся «Сочи», то после него заметно активизировался ЦСКА. Правда, москвичи по-прежнему испытывали трудности с преодолением плотной сочинской обороны, которую не ослабило даже отсутствие ведущего центрального защитника Вани Дркушича. Но они забили с углового, воспользовавшись тем, что без опеки остался вроде бы неопасный при стандартах малогабаритный Иван Обляков.

И все же ближе к победе в основное время был «Сочи». Мелкадзе загубил выход один на один с Торопом, возникший после грубой ошибки Виктора Мендеса, а потом 19-летний вратарь потащил и удар Мартина Крамарича. В том эпизоде ему еще помог Виллиан Роша, грудью прикрывший ворота от Ивана Игнатьева. Тороп блеснул и в серии пенальти, отразив на один мяч больше своего визави Гойло. ЦСКА победил — 4:2 — и с семью очками вышел на первое место, по крайней мере пока «Оренбург» не сыграл с «Факелом» — их матч состоится в четверг.

В группе С лидерство неожиданно захватила «Балтика», которая в чемпионате России сейчас находится на дне. У «Зенита» было на три очка меньше и выездная встреча с «Ахматом» в запасе. Вот только грозненцы так разыгрались при новом главном тренере Мирославе Ромащенко, что выдали серию из пяти матчей без поражений. Недавно их не смог одолеть даже возглавляющий премьер-лигу «Краснодар», а сейчас силу нынешнего «Ахмата» прочувствовали на себе и петербуржцы.

Понятно, что «Зенит» прибег к масштабной ротации, а его лучший футболист Вендел даже не попал в заявку, и все равно счет 2:0 в пользу хозяев уже к 14-й минуте выглядел нереальным.

Сначала Светослав Ковачев пробил низом из-под Роберта Ренана в левый от себя угол, а вскоре примерно туда же послал мяч Иван Олейников. Причем Мохамед Конате мог забить и третий гол.

Но затем «Ахмат» расслабился и сам пропустил три. Иван Сергеев, которого почему-то никто не держал, оформил дубль за какие-то шесть минут, а Матео Кассьерра, заменивший по ходу первого тайма Дмитрия Васильева, еще до перерыва вывел гостей вперед. Колумбиец очень эффектно переправил мяч в сетку с подачи Данила Кругового — практически затылком, стоя спиной к воротам. Хотя к перерыву вполне могло быть и 3:3, если бы Сергеев не заблокировал на линии своих ворот удар Конате.

Не то чтобы во второй половине команды успокоились на достигнутом, однако результативность упала. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин упустил просто роскошный момент, а у грозненцев в штангу угодил Камило. Тем не менее нападающий «Ахмата» Владимир Ильин заколотил шестой гол в этом матче с фланговой передачи Евгения Харина.

В концовке петербуржцы выпустили своих специалистов по голам — Клаудинью с Вильсоном Изидором, и французский форвард подловил хозяев на ошибке, которую Марат Быстров исправил только ценой фола последней надежды и красной карточки. Но на реализацию большинства времени у гостей уже почти не оставалось. Зато они реализовали больше ударов с одиннадцатиметровой отметки, добыв двухочковую победу — 4:2. Их голкипер Александр Васютин совершил два сейва.

Как ни странно, вничью — 0:0 и 1:1 — завершилось основное время и в обоих матчах в группе В, в которой встречались «Урал» с «Локомотивом» и «Рубин» с «Ростовом». Более того, екатеринбуржцы и ростовчане выиграли по пенальти с тем же счетом 4:2, что и ЦСКА с «Зенитом».

Александр Ильин