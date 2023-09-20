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Клубы пробило на пенальти

ЦСКА и «Зенит» с трудом обыграли «Сочи» и «Ахмат»

В четвертом туре группового этапа «Фонбет» Кубка России трудные победы одержали ЦСКА и «Зенит». Фавориты турнира добыли их в сериях пенальти. Армейцы одолели «Сочи», а петербуржцы — «Ахмат», заработав по два очка.

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Футболисты «Зенита» (справа — Страхиня Эракович) устроили настоящую перестрелку с «Ахматом», завершившуюся победой петербуржцев в серии пенальти

Футболисты «Зенита» (справа — Страхиня Эракович) устроили настоящую перестрелку с «Ахматом», завершившуюся победой петербуржцев в серии пенальти

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

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Футболисты «Зенита» (справа — Страхиня Эракович) устроили настоящую перестрелку с «Ахматом», завершившуюся победой петербуржцев в серии пенальти

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

Фрагмент матча между «Зенитом» и «Ахматом»

Фото: Пресс-служба стадиона «Ахмат Арена»

На домашний матч с сочинцами ЦСКА, занимавший второе место в группе A вслед за «Оренбургом», выставил близкий к оптимальному состав, хотя раньше активно обкатывал в кубковых встречах молодежь. Выходной по традиции получил лишь голкипер Игорь Акинфеев, которого опять подменил Владислав Тороп. Но и «Сочи» был заряжен на результат после недавней отставки с поста главного тренера Дмитрия Хохлова. Его преемником стал Александр Точилин, которому руководство клуба предоставило уже третий шанс поработать с командой и который, конечно, хотел отметить возвращение победой.

Как следствие, получился тяжелый матч, чем-то похожий на тот, что соперники провели в первом круге в Сочи, где им, правда, еще мешало поле плохого качества.

На «ВЭБ Арене» поляна сейчас идеальная, тем не менее нападающему гостей Георгию Мелкадзе дважды что-то помешало нанести хороший удар из голевых позиций. Вот форварду ЦСКА Федору Чалову не позволила отличиться с углового отменная реакция вратаря Никиты Гойло. И в целом оппоненты успешно создавали помехи друг другу. Казалось, что ничего интересного в первом тайме не будет, но тут 38-летний Кристиан Нобоа напомнил, какой он все-таки большой мастер. Ветеран поддержал быструю контратаку, примчался в чужую штрафную площадь и еще исполнил сложный технический элемент, с лета замкнув подачу Мелкадзе.

Если до перерыва лучше смотрелся «Сочи», то после него заметно активизировался ЦСКА. Правда, москвичи по-прежнему испытывали трудности с преодолением плотной сочинской обороны, которую не ослабило даже отсутствие ведущего центрального защитника Вани Дркушича. Но они забили с углового, воспользовавшись тем, что без опеки остался вроде бы неопасный при стандартах малогабаритный Иван Обляков.

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Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Следующая фотография
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Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч между командами ЦСКА и «Сочи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

И все же ближе к победе в основное время был «Сочи». Мелкадзе загубил выход один на один с Торопом, возникший после грубой ошибки Виктора Мендеса, а потом 19-летний вратарь потащил и удар Мартина Крамарича. В том эпизоде ему еще помог Виллиан Роша, грудью прикрывший ворота от Ивана Игнатьева. Тороп блеснул и в серии пенальти, отразив на один мяч больше своего визави Гойло. ЦСКА победил — 4:2 — и с семью очками вышел на первое место, по крайней мере пока «Оренбург» не сыграл с «Факелом» — их матч состоится в четверг.

В группе С лидерство неожиданно захватила «Балтика», которая в чемпионате России сейчас находится на дне. У «Зенита» было на три очка меньше и выездная встреча с «Ахматом» в запасе. Вот только грозненцы так разыгрались при новом главном тренере Мирославе Ромащенко, что выдали серию из пяти матчей без поражений. Недавно их не смог одолеть даже возглавляющий премьер-лигу «Краснодар», а сейчас силу нынешнего «Ахмата» прочувствовали на себе и петербуржцы.

Понятно, что «Зенит» прибег к масштабной ротации, а его лучший футболист Вендел даже не попал в заявку, и все равно счет 2:0 в пользу хозяев уже к 14-й минуте выглядел нереальным.

Сначала Светослав Ковачев пробил низом из-под Роберта Ренана в левый от себя угол, а вскоре примерно туда же послал мяч Иван Олейников. Причем Мохамед Конате мог забить и третий гол.

Но затем «Ахмат» расслабился и сам пропустил три. Иван Сергеев, которого почему-то никто не держал, оформил дубль за какие-то шесть минут, а Матео Кассьерра, заменивший по ходу первого тайма Дмитрия Васильева, еще до перерыва вывел гостей вперед. Колумбиец очень эффектно переправил мяч в сетку с подачи Данила Кругового — практически затылком, стоя спиной к воротам. Хотя к перерыву вполне могло быть и 3:3, если бы Сергеев не заблокировал на линии своих ворот удар Конате.

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Не то чтобы во второй половине команды успокоились на достигнутом, однако результативность упала. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин упустил просто роскошный момент, а у грозненцев в штангу угодил Камило. Тем не менее нападающий «Ахмата» Владимир Ильин заколотил шестой гол в этом матче с фланговой передачи Евгения Харина.

В концовке петербуржцы выпустили своих специалистов по голам — Клаудинью с Вильсоном Изидором, и французский форвард подловил хозяев на ошибке, которую Марат Быстров исправил только ценой фола последней надежды и красной карточки. Но на реализацию большинства времени у гостей уже почти не оставалось. Зато они реализовали больше ударов с одиннадцатиметровой отметки, добыв двухочковую победу — 4:2. Их голкипер Александр Васютин совершил два сейва.

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Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 5

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фрагмент матча команд «Урал» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Как ни странно, вничью — 0:0 и 1:1 — завершилось основное время и в обоих матчах в группе В, в которой встречались «Урал» с «Локомотивом» и «Рубин» с «Ростовом». Более того, екатеринбуржцы и ростовчане выиграли по пенальти с тем же счетом 4:2, что и ЦСКА с «Зенитом».

Александр Ильин

«Путь РПЛ»

Групповой этап. Четвертый тур

Группа A. ЦСКА—«Сочи» 1:1 (Обляков, 78 — Нобоа, 43), серия пенальти — 4:2.

Таблица группы A

И В Н П М О

1. ЦСКА 4 3 0 1 7:3 7

2. «Оренбург» 3 2 0 1 3:6 6

3. «Сочи» 4 1 0 3 4:4 5

4. «Факел» 3 1 0 2 3:4 3

Группа B. «Урал»—«Локомотив» 0:0, серия пенальти — 4:2. «Рубин»—«Ростов» 1:1 (Апшацев, 49 — Игнатов, 27), серия пенальти — 2:4.

Таблица группы B

И В Н П М О

1. «Ростов» 4 3 0 1 4:3 8

2. «Локомотив» 4 2 0 2 4:3 7

3. «Урал» 4 2 0 2 3:4 5

4. «Рубин» 4 1 0 3 3:4 4

Группа С. «Ахмат»—«Зенит» 3:3 (Ковачев, 4; Олейников, 14; Ильин, 69 — Сергеев, 27, 33; Кассьерра, 42), серия пенальти — 2:4.

Таблица группы С

И В Н П М 0

1. «Балтика» 4 3 0 1 7:4 9

2. «Зенит» 4 3 0 1 6:4 8

3. «Ахмат» 4 1 0 3 6:8 4

4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3

  • Газета «Коммерсантъ» №175 от 21.09.2023, стр. 12

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