«Спартак» выполнил групповые упражнения

В четвертом туре группового этапа «Фонбет» Кубка России «Спартак» одержал крупную победу над «Пари Нижним Новгородом» — 3:0, которая досрочно обеспечила ему выход в play-off с первого места. С 12 очками красно-белые уже недосягаемы для «Краснодара» и «Динамо». После того как кубанцы обыграли динамовцев по пенальти, у этих клубов теперь по пять очков.
После трех туров группового раунда Кубка России лидер премьер-лиги «Краснодар» имел в своем активе всего три очка и потерпел два поражения, притом что в чемпионате вообще пока не проигрывал. Впрочем, ситуация для команды Владимира Ивича еще была контролируемая, так как «Динамо» набрало лишь на один балл больше, а «Нижний Новгород», соответственно, на один меньше. Тем более что в запасе у нее оставались домашние матчи как раз с прямыми конкурентами.
Другое дело, что очередная осечка уже могла заметно осложнить положение кубанцев, которые в прошлом Кубке России добрались до финала. А во встрече с «Динамо» у них возникли большие сложности.
Москвичи как-то сразу протоптали дорожку к воротам Станислава Агкацева и стали тиражировать голевые моменты, которые голкипер «Краснодара» превращал в красочные сейвы.
Правда, эффектно отразив удары Александра Кутицкого и Ярослава Гладышева, Агкацев явно ошибся на перехвате далеко в поле, но ему повезло, что Даниил Лесовой слишком сильно пробросил мяч мимо него, а потом вратарь успел восстановить позицию в рамке и не дал динамовцу забить.
Однако Лесовой проявил настойчивость и вскоре отметился результативным пасом на новичка «Динамо» Бителлу. 23-летний бразилец, купленный у «Гремио» перед закрытием летнего трансферного окна, по данным Transfermarkt, за €10 млн, показал товар лицом и пробил на технику, ювелирно положив мяч в сетку от штанги.
До перерыва гости порой просто раскатывали «Краснодар», хотя обе команды произвели массовые кадровые перестановки по сравнению с матчами чемпионата. Хозяева в первом тайме только раз проверили готовность динамовского вратаря Игоря Лещука после удара Михайло Баньяца. Да и во втором поначалу они выглядели неважно и по-прежнему держались в игре только благодаря Агкацеву, который совершил еще одно яркое спасение, когда Гладышев вроде бы идеально зарядил под планку. А чуть ранее динамовец попал в перекладину.
Но, растранжирив кучу моментов, подопечные Марцела Лички, видимо, прогневили фортуну, и она повернулась лицом к сопернику.
Кроме того, Ивич сделал несколько замен, которые повлияли на результат. Уже Лещук оказался в шкуре Агкацева и был вынужден активно заниматься спасательными работами, тем не менее и ему не удалось сохранить воротами «сухими». Кади Боржес с передачи Баньяца сравнял счет и впоследствии мог принести хозяевам победу.
В итоге основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти «Краснодар» все-таки дожал «Динамо». Опять на авансцену вышел Агкацев, парировавший два первых же удара от Константина Тюкавина и Федора Смолова. Лещук справился только с Жуаном Баши, и кубанцы выиграли — 4:2. Таким образом, они заработали бонусное очко и с пятью баллами догнали москвичей, которые находятся выше в турнирной таблице по дополнительным показателям.
Тем временем лидер группы D «Спартак» гостил у «Нижнего Новгорода».
В этой связи, конечно, трудно было не вспомнить их феерический матч в Москве с девятью голами. Но в ответной встрече вряд ли стоило рассчитывать на продолжение фестиваля. У главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в принципе не фестивальная команда: как правило, мало забивает и немного пропускает. Красно-белые в последнее время тоже как-то подрастеряли атакующий кураж.
Правда, как и в первом матче, счет снова открыл защитник «Спартака» Леон Классен. Причем «Нижнему» он отгружает только классные голы — вот и сейчас, ворвавшись в штрафную площадь под углом, вонзил мяч в ближнюю от себя «девятку». Но это был единственный голевой эпизод в первом тайме, а так футболисты даже практически не били по воротам.
После перерыва хозяева наконец-то тоже провели результативную атаку, когда Владислав Карапузов угодил в штангу, а Александр Трошечкин первым успел на добивание. Однако, как установил VAR, этому предшествовало нарушение правил со стороны Эдгара Севикяна на Наиле Умярове, так что арбитр Евгений Буланов гол отменил. А потом опять наступила засуха.
Нижегородцы очень хотели отыграться и постоянно шли вперед, но помимо желания и старания более весомых аргументов предъявить не могли.
Второму составу «Спартака» тоже не хватало мастерства, чтобы создавать остроту в нападении. Разве что Михаил Игнатов зацепил перекладину. А когда травмировался Павел Мелешин, гости и вовсе играли без номинальных нападающих. На острие маячил лишь Антон Зиньковский, который обычно выступает в роли подносчика снарядов, а отнюдь не бомбардира. Наставник москвичей Гильермо Абаскаль так и не выпустил на поле Александра Соболева, а Квинси Промес появился только на 87-й минуте.
Удивительно, но голландцу хватило даже этого минимума, чтобы решить исход матча. Он тут же организовал голевой момент для Классена, который промахнулся и не сумел оформить дубль. Зато его пас на Кристофера Мартинса не пропал, и люксембуржец легко разобрался с голкипером Виталием Ботнарем. Более того, перед финальным свистком Промес забил и сам, убежав один на один с вратарем от центрального круга. А ведь ничто не предвещало крупной победы «Спартака» — 3:0. С 12 очками красно-белые уже гарантировали себе выход из группы с первого места.
Первую победу в нынешнем Кубке России одержали «Крылья Советов». Самарцы, занимающие сейчас третью строчку в чемпионате, одолели в гостях «Балтику» — 2:1. Но пока они по-прежнему последние в группе С, а калининградцы — первые.
«Путь РПЛ»
Групповой этап. Четвертый тур
Группа С
«Балтика»—«Крылья Советов» 1:2
Галоян, 90+1 (пен.) — Писарский, 38; Рахманович, 55.
И В Н П М 0
1. «Балтика» 4 3 0 1 7:4 9
2. «Зенит» 3 2 0 1 3:1 6
3. «Ахмат» 3 1 0 2 3:5 3
4. «Крылья Советов» 4 1 0 3 5:8 3
Группа D
«Краснодар» —«Динамо» 1:1
Бителлу, 61 — Кади Боржес, 69.
«Нижний Новгород»—«Спартак» 0:3
Классен, 27; Мартинс, 90+1; Промес, 90+6.
И В Н П М 0
1. «Спартак» 4 4 0 0 14:6 12
2. «Динамо» 4 1 0 3 7:9 5
3. «Краснодар» 4 2 0 2 6:7 5
4. «Нижний Новгород» 4 1 0 3 5:10 2