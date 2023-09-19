«Спартак» выполнил групповые упражнения

В четвертом туре группового этапа «Фонбет» Кубка России «Спартак» одержал крупную победу над «Пари Нижним Новгородом» — 3:0, которая досрочно обеспечила ему выход в play-off с первого места. С 12 очками красно-белые уже недосягаемы для «Краснодара» и «Динамо». После того как кубанцы обыграли динамовцев по пенальти, у этих клубов теперь по пять очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выход в концовке Квинси Промеса (слева) принес «Спартаку» крупную победу над «Нижним Новгородом» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 7 Выход в концовке Квинси Промеса (слева) принес «Спартаку» крупную победу над «Нижним Новгородом» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фрагмент матча «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

После трех туров группового раунда Кубка России лидер премьер-лиги «Краснодар» имел в своем активе всего три очка и потерпел два поражения, притом что в чемпионате вообще пока не проигрывал. Впрочем, ситуация для команды Владимира Ивича еще была контролируемая, так как «Динамо» набрало лишь на один балл больше, а «Нижний Новгород», соответственно, на один меньше. Тем более что в запасе у нее оставались домашние матчи как раз с прямыми конкурентами.

Другое дело, что очередная осечка уже могла заметно осложнить положение кубанцев, которые в прошлом Кубке России добрались до финала. А во встрече с «Динамо» у них возникли большие сложности.

Москвичи как-то сразу протоптали дорожку к воротам Станислава Агкацева и стали тиражировать голевые моменты, которые голкипер «Краснодара» превращал в красочные сейвы.

Правда, эффектно отразив удары Александра Кутицкого и Ярослава Гладышева, Агкацев явно ошибся на перехвате далеко в поле, но ему повезло, что Даниил Лесовой слишком сильно пробросил мяч мимо него, а потом вратарь успел восстановить позицию в рамке и не дал динамовцу забить.

Однако Лесовой проявил настойчивость и вскоре отметился результативным пасом на новичка «Динамо» Бителлу. 23-летний бразилец, купленный у «Гремио» перед закрытием летнего трансферного окна, по данным Transfermarkt, за €10 млн, показал товар лицом и пробил на технику, ювелирно положив мяч в сетку от штанги.

До перерыва гости порой просто раскатывали «Краснодар», хотя обе команды произвели массовые кадровые перестановки по сравнению с матчами чемпионата. Хозяева в первом тайме только раз проверили готовность динамовского вратаря Игоря Лещука после удара Михайло Баньяца. Да и во втором поначалу они выглядели неважно и по-прежнему держались в игре только благодаря Агкацеву, который совершил еще одно яркое спасение, когда Гладышев вроде бы идеально зарядил под планку. А чуть ранее динамовец попал в перекладину.

Но, растранжирив кучу моментов, подопечные Марцела Лички, видимо, прогневили фортуну, и она повернулась лицом к сопернику.

Кроме того, Ивич сделал несколько замен, которые повлияли на результат. Уже Лещук оказался в шкуре Агкацева и был вынужден активно заниматься спасательными работами, тем не менее и ему не удалось сохранить воротами «сухими». Кади Боржес с передачи Баньяца сравнял счет и впоследствии мог принести хозяевам победу.

В итоге основное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти «Краснодар» все-таки дожал «Динамо». Опять на авансцену вышел Агкацев, парировавший два первых же удара от Константина Тюкавина и Федора Смолова. Лещук справился только с Жуаном Баши, и кубанцы выиграли — 4:2. Таким образом, они заработали бонусное очко и с пятью баллами догнали москвичей, которые находятся выше в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Тем временем лидер группы D «Спартак» гостил у «Нижнего Новгорода».

В этой связи, конечно, трудно было не вспомнить их феерический матч в Москве с девятью голами. Но в ответной встрече вряд ли стоило рассчитывать на продолжение фестиваля. У главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в принципе не фестивальная команда: как правило, мало забивает и немного пропускает. Красно-белые в последнее время тоже как-то подрастеряли атакующий кураж.

Правда, как и в первом матче, счет снова открыл защитник «Спартака» Леон Классен. Причем «Нижнему» он отгружает только классные голы — вот и сейчас, ворвавшись в штрафную площадь под углом, вонзил мяч в ближнюю от себя «девятку». Но это был единственный голевой эпизод в первом тайме, а так футболисты даже практически не били по воротам.

После перерыва хозяева наконец-то тоже провели результативную атаку, когда Владислав Карапузов угодил в штангу, а Александр Трошечкин первым успел на добивание. Однако, как установил VAR, этому предшествовало нарушение правил со стороны Эдгара Севикяна на Наиле Умярове, так что арбитр Евгений Буланов гол отменил. А потом опять наступила засуха.

Нижегородцы очень хотели отыграться и постоянно шли вперед, но помимо желания и старания более весомых аргументов предъявить не могли.

Второму составу «Спартака» тоже не хватало мастерства, чтобы создавать остроту в нападении. Разве что Михаил Игнатов зацепил перекладину. А когда травмировался Павел Мелешин, гости и вовсе играли без номинальных нападающих. На острие маячил лишь Антон Зиньковский, который обычно выступает в роли подносчика снарядов, а отнюдь не бомбардира. Наставник москвичей Гильермо Абаскаль так и не выпустил на поле Александра Соболева, а Квинси Промес появился только на 87-й минуте.

Удивительно, но голландцу хватило даже этого минимума, чтобы решить исход матча. Он тут же организовал голевой момент для Классена, который промахнулся и не сумел оформить дубль. Зато его пас на Кристофера Мартинса не пропал, и люксембуржец легко разобрался с голкипером Виталием Ботнарем. Более того, перед финальным свистком Промес забил и сам, убежав один на один с вратарем от центрального круга. А ведь ничто не предвещало крупной победы «Спартака» — 3:0. С 12 очками красно-белые уже гарантировали себе выход из группы с первого места.

Первую победу в нынешнем Кубке России одержали «Крылья Советов». Самарцы, занимающие сейчас третью строчку в чемпионате, одолели в гостях «Балтику» — 2:1. Но пока они по-прежнему последние в группе С, а калининградцы — первые.

Александр Ильин