CNN: Украина могла атаковать поддерживаемые ЧВК «Вагнер» силы в Судане

CNN со ссылкой на украинский военный источник пишет, что спецслужбы Украины могли принимать участие в операции против Сил быстрого реагирования (СБР) Судана. Предполагается, что в борьбе с суданской армией СБР поддерживает ЧВК «Вагнер», а значит военный конфликт России и Украины вышел за границы двух стран, пишет CNN. При этом высокопоставленный суданский источник телеканала заявил, что не верит в причастность Украины.

Как сообщает телеканал, в рамках операции была совершена серия атак беспилотников на места дислокации СБР. В разговоре с CNN украинский военный источник назвал операцию против СБР работой «несуданских военных». На вопрос о том, причастна ли Украина к атакам беспилотников, проводимым в рамках операции, источник ответил, что, «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

Опрошенные CNN эксперты заявили, что тактика, а точнее схема пикирования беспилотников на цель, весьма необычна для военных Судана и всего африканского региона. «Атаки Украины в Судане говорят о провокационном расширении театра военных действий Киева против Москвы»,— пишет телеканал. Отмечается, что официально Украина не брала на себя ответственность за произошедшее. Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что ничего не знает о возможной украинской операции в Судане и не верит в причастность Украины к атакам.

В середине апреля между армией Судана и СБР начались столкновения. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу, который руководит СБР. По информации The Wall Street Journal, ЧВК «Вагнер» помогла СБР одержать серию побед в действиях против суданской армии. В мае стороны договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению». За время конфликта погибло около 3 тыс. человек, более 3 млн человек стали беженцами или внутренне перемещенными лицами.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее отрицал ее участие в конфликте в Судане. Он утверждал, что наемников из ЧВК нет в Судане больше двух лет. О том, что в Судане нет бойцов «Вагнера», заявляли и сами власти Судана. По словам зампредседателя Переходного суверенного совета Судана Малика Аггара, бойцы ЧВК «Вагнер» находятся исключительно в соседних странах.

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