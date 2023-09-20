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Коммерсантъ FM
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Омбудсмен Карабаха сообщил о гибели семи мирных жителей из-за обстрелов

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что, по состоянию на 3:00 (2:00 мск), число жертв от обстрелов вооруженных сил Азербайджана среди мирного населения достигло семи человек: погибли три женщины, двое мужчин и двое детей. Ранее сообщалось о гибели двоих мирных жителей.

В соцсети X Гегам Степанян написал, что среди гражданского населения пострадали еще 35 человек, включая 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин. По его словам, погибшие и раненые найдены во всех регионах Нагорного Карабаха.

Общее число пострадавших омбудсмен не уточнил. Вечером 19 сентября он заявил, что погибли 27 человек (включая двух мирных жителей), ранены свыше 200.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. К вечеру они сообщили о захвате 60 позиций армии противника. Военное ведомство Азербайджана утверждает, что наносит удары только по военным целям, а не по населенным пунктам.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян

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Последствия обстрела Нагорного Карабаха

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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