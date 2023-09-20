Омбудсмен Карабаха сообщил о гибели семи мирных жителей из-за обстрелов

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что, по состоянию на 3:00 (2:00 мск), число жертв от обстрелов вооруженных сил Азербайджана среди мирного населения достигло семи человек: погибли три женщины, двое мужчин и двое детей. Ранее сообщалось о гибели двоих мирных жителей.

В соцсети X Гегам Степанян написал, что среди гражданского населения пострадали еще 35 человек, включая 13 детей, 15 женщин и 7 мужчин. По его словам, погибшие и раненые найдены во всех регионах Нагорного Карабаха.

Общее число пострадавших омбудсмен не уточнил. Вечером 19 сентября он заявил, что погибли 27 человек (включая двух мирных жителей), ранены свыше 200.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. К вечеру они сообщили о захвате 60 позиций армии противника. Военное ведомство Азербайджана утверждает, что наносит удары только по военным целям, а не по населенным пунктам.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян