Глава Роспотребнадзора сообщила о прогнозируемом росте заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство наблюдает рост заболеваемости COVID-19. При этом она отметила, что нынешние показатели прогнозировались: со второй половины августа в больших городах, а затем и в остальных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм»,— заявила «РИА Новости» госпожа Попова.

19 сентября Роспотребнадзор сообщил, что не планирует вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения могут быть введены в учреждениях, но для общего масочного режима оснований нет, добавили в ведомстве.

Между тем власти нескольких регионов объявили о возобновлении масочного режима. На этот раз он призван остановить распространение не только коронавируса, но еще ОРВИ и гриппа. На минувшей неделе заболеваемость выросла на 48%, до 11,5 тыс. случаев. Доля госпитализированных за то же время увеличилась на 20%. В Роспотребнадзоре этот рост объяснили сезонностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».

Лусине Баласян