Роспотребназдор не увидел оснований для возвращения масочного режима

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения могут быть введены в учреждениях, но для общего масочного режима оснований нет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано около 11,5 тыс. пациентов с COVID-19, большинство из них переносят штамм омикрон. В сообщении отмечается, что рост заболеваемости на текущей неделе связан с осенним периодом.

«Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники — с каникул и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом. На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября вернули ограничения против распространения вируса. Накануне Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант коронавируса «пирола» является более заразным, чем «омикрон».

Подробнее о текущей ситуации с пандемией читайте в материале — «Коронавирус вышел из отпуска».