Глава ЕК заявила о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе Украины в части реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Она отметила, что реформирование государственной системы осложняется в связи с ведением боевых действий.

«Если они сохранят темп — а я вижу, что они абсолютно мотивированы — это решающий момент»,— сказала председатель ЕК в интервью Bloomberg. Она не стала называть сроки, в которые Украина может вступить в ЕС, однако выразила надежду, что страна «добьется успеха».

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня Киев получил статус кандидата. В Еврокомиссии призывали украинские власти провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский отменил важный для вступления в ЕС финансовый мониторинг политиков и высших должностных лиц.

Критерии для вступления в ЕС требуют, чтобы в стране-кандидате соблюдались принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. При этом, по данным Bloomberg, некоторые страны объединения опасаются, что принятие в ЕС Украины «приведет к слишком тонкому распределению ограниченных ресурсов».

Лусине Баласян