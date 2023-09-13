Bloomberg: глава ЕК выступила за принятие Украины и Молдавии в ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу (ЕС) необходимо расширить свои границы, чтобы «признать новые геополитические реалии», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, глава ЕК высказала за то, чтобы принять в ЕС Украину и Молдавию, чтобы «не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Урсула фон дер Ляйен

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным собеседников агентства, обеим странам необходимо ускорить проведение реформ, чтобы привести законодательство в стране в соответствие с правилами блока и получить политическую поддержку для вступления в ЕС. Ожидается, что в октябре комиссия ЕК решит, рекомендовать ли запуск официальных переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Как уточняет Bloomberg, некоторые страны опасаются, что принятие в союз Украины «приведет к слишком тонкому распределению ограниченных ресурсов» ЕС. Сторонники членства Украины убеждены, что последствия от ее для бюджета преувеличены. Какие страны придерживаются этой точки зрения, не уточняется.

Сегодня, 13 сентября, госпожа фон дер Ляйен должна выступить с ежегодным докладом о положении дел в ЕС. Как ожидается, она затронет в выступлении в том числе вопрос принятия Украины в сообщество.

Страны ЕС летом 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинев в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой. Politico утверждало, что принятие Украины в ЕС может вынудить союз отказаться от принятия Турции.

Подробности — в материале «Ъ» «Слишком далеки они от России».

Лаура Кеффер