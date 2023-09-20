Япония в августе снизила экспорт автомобилей в РФ на 42%

Общий объем экспорта Японии в Россию в августе 2023 года упал на 57,6% по сравнению с тем же месяцев прошлого года. Между тем импорт из РФ в Японию снизился на 62,5%, следует из данных японского Минфина.

В прошлом месяце экспорт Японии в РФ составил 23,32 млрд иен ($157,82 млн), импорт из России — 61,88 млрд иен ($418 млн). В августе Япония снизила импорт российского угля на 79,9%, а СПГ — на 12,8%.

Ввоз зерновых из России упал на 66,9%, рыбы и рыбной продукции — на 40,3%. Также наблюдается снижение импорта цветных металлов на 80,7%.

В части экспорта объем отправленного в Россию стали и железа из Японии вырос на 312,5%. При этом снизился экспорт генераторов (на 78,5%), компьютеров (97,7%), комплектующих для них (99,3%). Объем ввоза автомобилей упал на 42,6%, в том числе легковых автомобилей (-42,5%), грузовиков и автобусов (-46%).

В июле стало известно, что японские власти собираются полностью запретить поставки в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 л в рамках продолжения санкционной политики. Под ограничения попадают новые и подержанные машины, однако поставки новых автомобилей в Россию из Японии были полностью остановлены в 2022 году.

Вскоре после появления информации о готовящемся введении этого запрета эксперты отметили двукратный рост ежедневных продаж на японские авто в РФ. В июле экспорт машин из Японии в РФ увеличился на 53%.

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