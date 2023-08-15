Майнинг погнался за слабым рублем

На фоне стремительного ослабления рубля операторы ЦОДов, специализирующиеся на майнинге криптовалют, наблюдают рост спроса на свои услуги. Слабый рубль позволяет экономить на издержках на фоне стабильного курса биткойна. Кроме того, эксперты отмечают релокацию в Россию китайских майнеров из США на фоне ужесточения требований властей. Однако в отрасли остается немало рисков, предупреждают аналитики, прежде всего связанных с отсутствием «внятного регулирования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В России быстро растет спрос на размещение мощностей для майнинга криптовалют, показал опрос “Ъ” операторов ЦОДов, специализирующихся на таких услугах.

В BitRiver (более 350 МВт мощностей) рассказали, что объем заказов удвоился по итогам первого полугодия по сравнению со вторым полугодием 2022 года. В BitCluster (60 МВт мощностей) «ежедневно получают запросы» на размещение оптовых партий оборудования на 10, 20, 30 МВт. «Рынок просто не успевает выделять мощности и строить новые ЦОДы, чтобы удовлетворить спрос. Крупным клиентам приходится месяцами стоять в ожидании»,— говорят в компании.

Рост спроса подтвердили и в BWC UG (более 100 МВт мощности): «До 10–15% новых клиентов соглашаются на суверенный риск и рассматривают возможность поставки оборудования в РФ». На текущем рынке можно расти многократно, «но некуда — нет доступных мощностей», добавили в компании.

По оценке BitRiver, общий объем промышленного майнинга в РФ в начале года составлял 1,2 ГВт (см. “Ъ” от 7 апреля), его потенциал роста до конца года на фоне активного спроса может достичь 1,7 ГВт. В компании полагают, что к концу третьего квартала превышение спроса над предложением может достичь 70–100 МВт. Сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев оценивает объемы российского майнинга в 10% от общемировой вычислительной мощности (в более чем 40 EH/s, экзахешей в секунду). Такой объем вычислений позволяет российским майнерам добывать около 100 BTC ежедневно, добавил он.

Опрошенные “Ъ” эксперты связывают рост спроса на размещение майнингового оборудования в первую очередь с ослаблением рубля. Только с начала августа курс доллара вырос на 10%, с начала года — почти на 40%. В первой половине дня 14 августа биржевой курс доллара превышал 101 руб. Ослабление рубля помогает экономить на издержках — зарплаты сотрудникам платятся в рублях, счета за электричество растут не так быстро, как курс доллара, поясняет сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Это дает РФ существенное преимущество перед другими странами. В среднем себестоимость майнинга биткойна в России составляла год назад около $15 тыс., а теперь за счет обесценивания российской валюты опустилась до $10–12 тыс. При этом котировки биткойна в последние месяцы стабильны, по данным CoinMarketCap, и находятся на уровне $30 тыс.

Еще одна причина растущего спроса, по словам опрошенных “Ъ” экспертов,— переток китайских майнеров из США. Заместитель гендиректора BitRiver по финансам и инвестициям Александр Волков связывает это с совокупностью таких факторов, как рост цен на электроэнергию, рост процентных ставок по кредитам, регуляторное давление властей США на криптовалютную, в том числе майнинговую, отрасль в целом и ухудшение политических отношений с Китаем.

Так, в марте Минфин США предложил ввести акцизный налог для предприятий в размере 30% стоимости электроэнергии, используемой для майнинга цифровых активов. Ставки на американском рынке выросли за год почти вдвое, в частности базовая ставка выросла с 3,25% до 5,5%.

Впрочем, в России майнинг тоже все еще несет в себе целый ряд рисков, главный из которых — отсутствие внятного регулирования, говорят собеседники “Ъ”. Если российские власти потребуют продавать всю криптовалюту, добытую на российских предприятиях, на какой-то централизованной бирже, она сразу будет помечена как токсичная, и AML-системы (антиотмывочные) крупных торговых площадок могут отказывать в приеме, заметил господин Некрасов. Остаются и риски в вопросах поставки высокотехнологичного оборудования.

Тем не менее, полагает член экспертного совета РАКИБ Валерий Петров, «при текущем курсе рубля и ценах на электроэнергию спрос на расширение бизнеса у ЦОДов будет стабильным».

Ксения Куликова