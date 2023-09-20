Одежду добавят в меню

Модные ритейлеры ищут новые возможности для привлечения покупателей в условиях растущей конкуренции. Так, российская сеть Lime планирует открыть в магазинах зоны кафе, что может повысить трафик и средний чек. Среди массовых одежных брендов подобный проект в РФ до своего ухода из страны запускала лишь японская Uniqlo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LIME Фото: LIME

Российский модный ритейлер Lime планирует оборудовать свои магазины под размещение в них зоны кафе, рассказал источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости. У сети, видимо, уже есть операционная компания для этого проекта. По данным ЕГРЮЛ, 15 сентября было учреждено ООО «Лайм кафе» с основным видом деятельности «рестораны и услуги по доставке продуктов питания». В новой компании 20% владеет управляющее Lime ООО «Стиль Трейд», 80% принадлежат Ирине Хохловой. В Lime на вопросы “Ъ” не ответили.

Бренд Lime создан в 2008 году. В России работает более 90 магазинов, есть точки в Армении, Белоруссии и Казахстане, планируется открытие магазина в Дубае. В 2022 году выручка «Стиль Трейд» выросла на 50%, до 10,2 млрд руб., чистая прибыть увеличилась почти в 2,5 раза, до 1,36 млрд руб. «Стиль Трейд» принадлежит Дмитрию Хохлову.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс говорит, что открытие кофейни, библиотеки, арт-галереи довольно популярно у модных брендов, ориентированных на узкую группу потребителей, чтобы подчеркнуть ценность авторства и дизайна. В пример она приводит магазины Oskelly, Fashion Rebels, Choux, Avgvst. Среди крупных российских массовых одежных сетей пока никто с подобной инициативой не заявлялся, отмечает эксперт.

Такой проект в России был у японского ритейлера Uniqlo, который в феврале 2022 года открыл в торговом центре «Павелецкая Плаза» в Москве магазин с кофейней в партнерстве с сетью ABC Coffee Roasters. Но уже в апреле прошлого года Uniqlo приостановил работу всех магазинов в РФ из-за военных действий на Украине, а впоследствии площади сети отошли другим арендаторам. На зарубежных рынках формат кафе внутри магазинов развивает Arket, входящий в шведскую H&M Group.

После ухода с российского рынка части международных модных брендов крупные российские игроки перешли к активной экспансии, расширению формата магазинов и ассортимента. Так, Lime с начала этого года открывает новые точки площадью по 2–2,5 тыс. кв. м, тогда как прежние объекты занимали по 450–500 кв. м. В следующем году компания планирует запустить флагманский магазин на 3 тыс. кв. м в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько оценивает затраты на открытие кафе внутри магазина, включая обустройство зоны кухни, покупку оборудования и персонал, от 20 млн руб. Окончательный объем вложений будет зависеть от площади и концепции, в том числе от количества позиций в меню, уточняет эксперт.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что кафе внутри магазинов одежды может иметь успех, если проект будет реализован в ограниченном числе локаций и позволит повысить средний чек. В книжных сетях кофейня или небольшое кафе логично дополняет формат и напрямую влияет на трафик и продажи, отмечает он. Но, добавляет господин Ванчугов, важно, чтобы сторонний проект не вредил основному бизнесу. Марина Малахатько считает логичным для Lime открыть первую точку с кафе в знаковом и крупном магазине, например, в торговом центре «Атриум».

Конкуренция за покупателей у одежных сетей сегодня растет. По оценкам Focus Technologies, в пиковый для модной розницы период августа—начала сентября магазины в Москве смогли увеличить средний чек и посещаемость, но число покупок в точках сократилось. Эксперты связывают это в том числе с увеличением числа работающих магазинов и давлением онлайн-площадок (см. “Ъ” от 15 сентября).

Алина Савицкая