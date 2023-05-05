Выход из безодежной ситуации

Японская одежная сеть Uniqlo, получив в России по итогам 2022 года больше 10 млрд руб. убытков, решила закрыть здесь большинство своих крупных магазинов. Ритейлер официально пока не объявлял об окончательном уходе из страны, но на рынке считают, что этот процесс фактически запущен. Большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans. Однако, предупреждают эксперты, локальным брендам пока сложно привлекать большой поток покупателей в отличие от международных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На месте первого российского магазина Uniqlo в московском торгцентре «Атриум» откроется точка Lime, еще одну площадку японского бренда в другом крупном объекте — AFI Mall займет Gloria Jeans, рассказали “Ъ” два консультанта на рынке торговой недвижимости. В Lime комментарии получить не удалось. В Gloria Jeans сообщили “Ъ”, что в ближайшие месяцы магазины ритейлера откроются в нескольких местах, которые ранее занимала Uniqlo, в том числе и в AFI Mall. До этого одежная сеть арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Петербурге.

Год назад, после начала боевых действий на Украине, Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в стране работало 50 точек, на конец января 2023 года их осталось 27, которые были временно закрыты. Но фактически сеть сейчас полностью сворачивает бизнес в РФ, говорит директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. В Uniqlo комментарии не предоставили.

Весь прошлый год ритейлер распродавал стоки в онлайне. За счет этого, судя по данным отчетности «Юникло Рус» за 2022 год, компания могла выручить 12,07 млрд руб. В то же время сеть получила убыток в 10,78 млрд руб., хотя с 2018 года российский бизнес Uniqlo был прибыльным. Убыток генерируют закрытые магазины, аренду которых приходится оплачивать, говорит госпожа Малахатько.

Таким же образом ситуация развивалась у западных брендов, объявивших об уходе и распродававших стоки в онлайне. Так, в прошлом году убыток шведской H&M достиг 9,72 млрд руб. при выручке 29,26 млрд руб. У испанской Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) потери составили 8 млрд руб. при выручке 9,67 млрд руб. По данным CORE.XP, с начала 2022 года полностью российский рынок покинули только 15,38% международных ритейлеров, 9,34% приостановили деятельность. Ожидаемо намного лучше показатели у брендов, решивших пока остаться в России,— в основном это итальянские марки, отмечает Марина Малахатько. Это подтверждается отчетами таких компаний за 2022 год.

Так, у ООО «Калцру» (сети Intimissimi, Calzedonia) выручка составила 26,53 млрд руб., а прибыль — 1,45 млрд руб., у «Руссиатэкс» («дочка» TEDDY SPA — владельца сети Terra Nova) — 4,34 млрд руб. и 385 млн руб. соответственно.

Оставшиеся сети не намерены пока заметно расширять число своих точек, говорят консультанты. Поэтому у владельцев торгцентров не особо большой выбор среди российских ритейлеров, которым можно пересдать площади ушедших компаний. Сейчас именно Gloria Jeans стала одним из основных игроков, занимающих освобождающиеся площади, говорит госпожа Малахатько. Такие объекты сеть готова занимать для магазинов обновленной концепции, говорил в феврале глава совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников. Сеть уже открыла свыше 30 магазинов, где ранее находились точки в том числе H&M, Decathlon, Marks & Spencer.

Впрочем, расчет российских ритейлеров арендовать освобождающиеся помещения с дисконтом пока не оправдался. Сейчас средняя ставка для локальных фешен-операторов в торгцентрах составляет 12–13% от товарооборота магазина, в то время как Uniqlo, Inditex, H&M платили около 4–6%, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. «Это связано с тем, что у международных сетей продажи из расчета на 1 кв. м занимаемой площади в разы выше, чем у российских»,— поясняет он. Кроме того, для торгцентров крупные зарубежные бренды являлись трафикообразующими. Среди российских ритейлеров, за исключением продуктовых сетей, отмечает господин Ванчугов, таких компаний пока практически нет.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова