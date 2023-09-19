Гонконг приглашает выпить

Туристам в Гонконге будут платить за посещение баров и ресторанов. С ноября посетителям этого района Китая станут выдавать ваучеры с лимитом $13, каждый из которых можно будет использовать в местных заведениях, пишет South China Morning Post. С такой инициативой выступили в Совете по туризму Гонконга, там сочли, что 1 млн ваучеров позволит активизировать турпоток. Сейчас в сфере общественного питания наблюдается ежемесячное падение выручки на $64 тыс. по сравнению с показателями до пандемии COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

Ночной туризм в городе действительно еще не восстановился, рассказал житель Гонконга Виталий:

«На это повлияло два фактора. Первый — это связанные с COVID-19 ограничения, от которых страна до сих пор не оправилась. Местные жители до сих пор опасаются заболеть, и многие туристы из континентального Китая приезжают в масках. Ну а иностранцев стало меньше еще со времен протестов в КНР.

Вместе с тем поддержку туристической сферы здесь достаточно давно осуществляют. Например, когда вы прилетаете в страну, то видите сразу огромный стенд, на котором есть очень много информации для гостей. Кроме того, специальные люди дежурят, которые готовы рассказать, куда в Гонконге пойти, на что посмотреть.

Вместе с тем, полагаю, эти ваучеры рассчитаны именно на туристов из континентального Китая. Они приезжают в Гонконг, как правило, на один день, и для них важнее всего шопинг. За развлечения отвечает другой специальный административный район — Макао.

Очевидно, что Гонконг пытается эту тенденцию перебороть, потому что они хотят, чтобы люди оставались на ночь.

А если у тебя есть такой ваучер и ты уже выпил в одном из баров, то, соответственно, уехать домой тем же вечером не выйдет».

Подобные ваучеры будут действовать после 18 часов вечера в 500 барах и ресторанах. Помимо этого, для туристов предложат скидки на ночные автобусы в размере $2,5.

Между тем цены в Гонконге настолько высокие, что деньги, которые предлагают местные власти, не привлекут иностранцев, считает гендиректор компании Go China Сергей Седов:

«Не думаю, что есть необходимость заманивать людей такими купонами. В ценах Гонконга — это половина бокала пива, это не самый дешевый город.

Скорее всего, это некий новостной повод, который призван напомнить, что есть такой мегаполис, туда можно ехать, все замечательно, все работает, все открыто.

Что касается туристов из России, то среди них спрос на поездки в Гонконг снизился в разы, и причин этому несколько. Так, цены достаточно серьезно выросли по сравнению с допандемическим уровнем.

Второй момент, более важный, — отсутствие прямого авиаперелета из Гонконга в Москву. Раньше летала одна авиакомпания, "Аэрофлот", и, в общем, можно было, например, полететь в Пекин, путешествовать по Китаю и улететь из Гонконга.

Сейчас люди тоже так делают, но, к сожалению, при возврате из Гонконга им приходится использовать какие-то альтернативные маршруты. И все это увеличивает и так немалую стоимость прямо до космических высот».

По данным Совета по туризму Гонконга, за первые восемь месяцев с начала года город посетили около 20,5 млн человек, это 84% от допандемических показателей. К концу 2023-го местные власти ожидают еще примерно 30 млн туристов.

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Мария Широкова