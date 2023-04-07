Россияне ищут путь на Восток

Гонконг снял все связанные с COVID-19 ограничения для иностранцев. Россияне теперь могут въезжать туда без сертификата о вакцинации и ПЦР-тестов. Не нужно больше покупать и обязательную медстраховку с покрытием расходов в случае заболевания коронавирусом. Между тем ношение масок при этом остается обязательным. Для поездки в Гонконг для россиян виза не нужна, однако прямых рейсов туда нет, поэтому без китайской визы не обойтись. И именно с этим, как выяснил “Ъ FM”, связаны основные сложности. Что предлагает Китай сейчас? И как туда попасть? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Китай лишь приоткрыл двери для туристов, и говорить о групповых поездках туда пока рано, считают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Генконсульство КНР в России начало выдавать все типы виз с середины марта, но записаться на подачу документов до сих пор непросто, подчеркнула управляющий партнер компании «Визаход» Марина Широкова:

«Запись в Москве на подачу документов идет на середину мая, в Санкт-Петербурге на его начало. Можно попробовать получить визу на год, но здесь решение — за китайским консульством. Однако пока те заявители, которые запрашивают гостевую виду на 12 месяцев, в основном получают ее на 60 дней с правом на двукратный въезд в течение полугода».

Исправить ситуацию с очередями должно анонсированное открытие китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге. Но точные даты пока не названы. Вместе с тем на фоне ажиотажного спроса появились мошенники, которые продают квоты на подачу документов. Диппредставительство КНР на официальном сайте предупреждает: заявители, купившие место в очереди, часто получают отказ.

Вместе с тем основной спрос приходится на бизнес-визы. Весна — время различных выставок, и ближайшая из них — Кантонская ярмарка в Гуанчжоу, рассказал гендиректор компании China Tour & Business Travel, президент Русско-китайского клуба Сергей Джан Ша: «Это основная выставка потребительских товаров. Учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, понятно, что бизнес разворачивается в сторону КНР. Ярмарка начинается 15 апреля, и желающие ее посетить добираются в Китай разными путями.

Вопрос стоимости поездки стоит на втором месте. Главное — туда попасть

Маршруты достаточно сложные, например, Москва—Дубай, Дубай—Гонконг. В этом районе страны россияне могут находиться без визы. Дальше возможен перелет в город Гуанчжоу. Здесь, если вы прилетаете из третьей страны, а Гонгонг считается именно ею, можно находиться 144 часа без визы. Затем есть вариант вылететь "Аэрофлотом" из Гуанчжоу в Москву. Это безумно дорогая и сложная поездка, стоимость которой стартует от 300 тыс. руб.».

Из-за проблем с получением визы планировать групповые туристические туры на лето невозможно. Кроме того, сильно выросли цены на поездки. Если до пандемии COVID-19 в Пекин в составе группы в 30-40 человек можно было улететь за $1,2 тыс. с проживанием и экскурсиями, то сейчас столько стоят одни билеты, отметил председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров:

«Очень многие отели в Китае еще не открыты после пандемии. Так, в Шанхае до половины гостиниц еще не работают. Сейчас, на период автомобильной выставки в городе, цены на проживание доходят до $500 и выше. А, например, гранд-тур Пекин—Сиань—Лоян—Сучжоу—Ханчжоу—Шанхай организуется только в индивидуальном варианте. Если раньше эта десятидневная программа продавалась вместе с авиабилетами за $1,95 тыс., то сейчас она обойдется в $3,5-4 тыс.».

Так что представителям отрасли простоит серьезная ревизия. Многие компании обанкротились, наблюдается дефицит кадров, в том числе и среди гидов, которые во время пандемии вынуждены были сменить профессию. Но, возможно, Китай предложит другие форматы, не исключают собеседники “Ъ FM”. В Москву приехал новый советник-посланник посольства КНР по культуре, господин Фэн Литао, который стоял у истоков открытия в российской столице Национального туристического офиса Китая и курировал переговоры по вопросам межправсоглашения о безвизовых поездках.

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