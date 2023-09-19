Криптобиржа FTX подала в суд на родителей основателя Сэма Бэнкмана-Фрида

Сегодня, 19 сентября, стало известно, что представители обанкротившейся криптобиржи FTX подали в суд на родителей основателя этой биржи Сэма Бэнкмана-Фрида — профессоров Стэнфордского университета Джозефа Бэнкмана и Барбару Фрид.

Истцы полагают, что родители не только знали о махинациях своего сына с клиентскими средствами биржи, но и использовали это для личного обогащения. Джон Рэй, один из внешних управляющих FTX, занятых поиском средств для выплаты компенсаций клиентам биржи, заявил, что Сэм Бэнкман-Фрид управлял криптобиржей «как своей семейной компанией» и в ущерб клиентам действовал в интересах узкого круга лиц, включая своих друзей и близких родственников.

Адвокаты Джозефа Бэнкмана и Барбары Фрид решительно отвергают все обвинения в адрес своих подзащитных, называя их безосновательной попыткой втянуть родителей в процесс. Ранее один из бывших руководителей FTX, Райан Саламе, признался в финансовых махинациях, а самого господина Бэнкмана-Фрида суд отправил под арест, отменив залог в $250 млн.

Евгений Хвостик