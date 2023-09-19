Депутат Картаполов назвал условия вступления миротворцев в конфликт в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не могут применять оружие, пока нет угрозы для них самих. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Андрей Картаполов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«До тех пор пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие»,— ответил господин Картаполов на вопрос журналистов о мандате миротворцев на вступление в боевые действия (цитата по «Интерфаксу»).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico 14 сентября заявил, что российские миротворцы в Карабахе «не справились со своей задачей». По его словам, «ситуация была бы лучше», если бы их не было в регионе. Он добавил, что Россия фактически «больше не может оказывать влияние на Азербайджан».
Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе сегодня, 19 сентября, около 12:30 мск. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Баку не удастся втянуть Ереван в боевые действия. На фоне новой эскалации МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.