Депутат Картаполов назвал условия вступления миротворцев в конфликт в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не могут применять оружие, пока нет угрозы для них самих. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«До тех пор пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие»,— ответил господин Картаполов на вопрос журналистов о мандате миротворцев на вступление в боевые действия (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico 14 сентября заявил, что российские миротворцы в Карабахе «не справились со своей задачей». По его словам, «ситуация была бы лучше», если бы их не было в регионе. Он добавил, что Россия фактически «больше не может оказывать влияние на Азербайджан».

Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе сегодня, 19 сентября, около 12:30 мск. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Баку не удастся втянуть Ереван в боевые действия. На фоне новой эскалации МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Петр Бузлаев