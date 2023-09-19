В больницах ХМАО с 22 сентября введут масочный режим

С 22 сентября в медучреждениях Ханты-Мансийского автономного округа будет введен масочный режим. Такое поручение дала губернатор Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, при входе в больницу у жителей Югры будут измерять температуру тела. Ограничительные меры будут введены из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Напомним, за неделю с 11 по 17 сентября число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 91% (117,9 случаев на 10 тыс. населения), относительно показателей предыдущей недели. Количество заболевших COVID-19 за неделю увеличилось на 57,3% (9,7 случаев на 100 тыс. населения).

Из-за вспышки коронавируса на карантин были закрыты три школы и один детский сад. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, учебный процесс также частично приостановлен в 62-х классах 19-ти школ региона.

Полина Хабарова

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