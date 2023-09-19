В Югре три школы и садик закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе за неделю с 11 по 17 сентября число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 91% (117,9 случаев на 10 тыс. населения), относительно показателей предыдущей недели. Количество заболевших COVID-19 за неделю увеличилось на 57,3% (9,7 случаев на 100 тыс. населения). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей от 0 до 2 лет за неделю выросла на 22,1% (357,6 случаев на 10 тыс. населения); 3-6 лет — +28,8% (353,4); 7-14 лет — +225,9% (402); 15 лет и старше — +75% (50,2).

По данным Роспотребнадзора, число заболевших коронавирусом взрослых людей за неделю возросло на 84,6%. Однако количество заразившихся детей снизилось на 15,4%.

Из-за вспышки коронавируса на карантин были закрыты три школы и один детский сад. Кроме того, по данным ведомства, учебный процесс также частично приостановлен в 62-х классах 19-ти школ региона.

Полина Хабарова

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