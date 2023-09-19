В ярославской облдуме переизбрали председателя фракции «Единая Россия»

Сегодня депутаты, избранные в Ярославскую областную думу 8-го созыва от партии «Единая Россия», избрали председателем фракции Николая Александрычева. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Господин Александрычев возглавляет фракцию «Единой России» в ярославской облдуме с 2014 года. Его же рекомендовал избрать председателем фракции губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Сегодня в результате голосования большинством голосов Николай Александрычев вновь был избран главой фракции.

«Я благодарен коллегам за оказанное доверие возглавить самое большое депутатское объединение в областной думе. У меня достаточный опыт работы в качестве руководителя фракции. Считаю важным все острые проблемы более тщательно отрабатывать на профильных комитетах, на заседании фракции, чтобы выверенные, консолидированные решения представлять на заседаниях региональной думы»,— сказал Николай Александрычев.

В состав фракции вошли 39 избранных депутатов. Как сообщал «Ъ-Ярославль», по результатам выборов партия «Единая Россия» набрала по партспискам 46,6%, получив 6 мандатов, и выиграла выборы в 32 из 34 одномандатных округов.

Алла Чижова