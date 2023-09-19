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Коммерсантъ FM
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Экс-зампреду ЦБ Корищенко дали 7 лет хищение активов Инвестбанка

Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии и штрафу бывшего заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Константина Корищенко по делу о хищении активов Инвестбанка на 1,4 млрд руб. Гособвинение просило приговорить его к девяти с половиной годам лишения свободы.

Константин Корищенко

Константин Корищенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Константин Корищенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Корищенко будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф на сумму 1 млн руб. Другому фигуранту дела, Максиму Пальчуну, суд также назначили семь лет колонии.

Оба осужденных вину не признали. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба и постановил взыскать с мужчин 549 млн 250 тыс. 300 руб.

Экс-зампред ЦБ был задержан в июне 2021 года в рамках дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, Корищенко, являвшийся предправления банка, подписал договор об отчуждении земельных паев в Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».

Подробности — в публикации «Ъ» «Банкир отметил юбилей арестом».

Лаура Кеффер

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