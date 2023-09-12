Банкир отметил юбилей арестом

Как стало известно «Ъ», к девяти с половиной годам колонии общего режима попросили приговорить гособвинители бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко. По мнению прокуратуры, он являлся участником хищения около 1,4 млрд руб. в Инвестбанке, где занимал пост предправления. Недавно находившегося под домашним арестом Константина Корищенко взяли под стражу во время его 65-летнего юбилея за нарушение наложенных на него ограничений. Сам банкир вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя ЦБ России Константин Корищенко

Фото: Тверской районный суд Бывший заместитель председателя ЦБ России Константин Корищенко

Фото: Тверской районный суд

В прениях сторон в Таганском райсуде столицы представители прокуратуры попросили признать Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорить их фактически к максимальным срокам по данной статье — к девяти с половиной и девяти годам заключения колонии общего режима соответственно. Также обвинение предложило оштрафовать каждого из подсудимых на 1 млн руб. и лишить права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на три года. Кроме того, по мнению надзорного ведомства, следует удовлетворить в полном объеме иск о возмещении ущерба на 549 млн 250 тыс. 300 руб., поданный от имени АСВ как правопреемника рухнувшего Инвестбанка. Между тем сами обвиняемые и их адвокаты настаивали на полном оправдании.

Надо отметить, что Константин Корищенко и курский бизнесмен Максим Пальчун были задержаны еще в июне 2021 года оперативниками и следователями МВД. С санкции суда эксзамглавы регулятора, занимавший на тот момент пост заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы, и его предполагаемый подельник-предприниматель были помещены в СИЗО. Однако через год, пока завершалось следствие и решался вопрос о территориальной подсудности их уголовного дела, Мосгорсуд перевел фигурантов под домашние аресты. Но недавно господина Корищенко, которому 28 августа исполнилось 65 лет, Таганский райсуд решил вернуть в камеру.

Как пояснили «Ъ» в самом суде, соответствующее постановление было принято из-за нарушения фигурантом условий домашнего ареста. Какими именно ограничениями пренебрег Константин Корищенко, там не пояснили. Но из базы данных суда следует, что несколько последних заседаний пришлось откладывать с формулировкой «неявка подсудимого».

В уголовном деле, фигурантами которого являются экс-банкир и бизнесмен, речь идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб.

По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко, являвшийся предправления банка, подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун. Господина Корищенко обвинение сочло организатором этой аферы.

Как рассказывал «Ъ», с 2002 по 2008 год Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010-м он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся не только предправления, но и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». Дыра в его капитале превышала 60 млрд руб. При этом умысел на хищение ценных бумаг, как считает следствие, у сообщников созрел, когда уже стало ясно, что краха Инвестбанку не избежать.

Отметим, что до банкротства Инвестбанк входил в сотню крупнейших кредитных учреждений страны, а в его наблюдательном совете состояли крупные федеральные чиновники и два бывших зампреда ЦБ, одним из которых был Константин Корищенко. Между тем в 2020 году Арбитражный суд Москвы по требованию конкурсного управляющего Инвестбанком признал сделку с отчужденными земельными паями недействительной и обязал вернуть все паи в конкурсную массу.

Кстати, в последние годы бывшие руководители Инвестбанка не раз оказывались на скамье подсудимых. Лишь в июле тот же Таганский райсуд приговорил за многомиллиардную растрату вверенных средств на сроки от двух лет и шести месяцев лишения свободы до восьми лет и восьми месяцев одного из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывшего бенефициара Инвестбанка Сергея Мастюгина, и. о. председателя правления кредитного учреждения Ольгу Боргардт, бывшего владельца банка Сергея Менделеева, члена наблюдательного совета Сергея Зайцева и вице-президента Григория Юсуфова. Для Мастюгина и Боргардт этот приговор стал уже вторым. Впрочем, некоторые из осужденных, которым наказание по двум делам было сложено в один срок, почти сразу вышли на свободу за уже отбытым наказанием или истечением сроков давности. Еще один бывший руководитель Инвестбанка — Владимир Гезин, признавший свою вину в хищении почти 14 млрд руб. ранее получил три года и шесть месяцев колонии. Кстати, более десятка человек из числа «лиц, контролировавших банк», АСВ пытается привлечь к субсидиарной ответственности возмещения вреда более чем на 40 млрд руб.

Стоит отметить, что, несмотря на то что Константину Корищенко и Максиму Пальчуну прокуратура запросила едва ли не максимально возможное наказание по вменяемой им статье УК РФ (ст. 160 предусматривает до десяти лет лишения свободы), они также имеют шансы избежать серьезных сроков, так как и у этого преступления, даже в случае признания их виновными судом, скоро истекает десятилетний срок давности.

Адвокаты подсудимых от комментариев воздержались.

Сергей Сергеев