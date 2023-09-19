Меценат приюта у храма в Сириусе обратился за защитой к патриарху Кириллу

Руководитель КРОБФ «Приют Святого Иоанна Предтечи» и Фонда Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Имеретинской долине Сочи Сурен Эксузян опубликовал обращение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В своем уже втором обращении к главе РПЦ меценат просит патриарха в очередной раз обратить внимание на ситуацию вокруг двух жилых домов (приюта) у храма в Сириусе, которые, по мнению администрации федеральной территории, должны быть демонтированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сурен Эксузян Фото: Сурен Эксузян

Напомним, в октябре 2022 года администрация Сириуса обратилась в Адлерский районный суд с исковым заявлением о признании спорных зданий самовольными постройками и их сносе. В своем официальном комментарии в июне 2023 года Сочинская епархия заявила, что приют Святого Иоанна Предтечи не имеет отношения к Русской Православной Церкви.

По словам господина Эксузяна, в течение всего года приход храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя, Фонд Храма, а также благотворительный фонд «Приют Святого Иоанна Предтечи» подвергаются различным проверкам и судебным разбирательствам. Меценат напоминает, что его семья в 2005 году пожертвовала земельный участок, где сегодня построены приют и храм.

«Земельным участком моя семья владела с 1950 года. Отец Флавиан (Владимир Осколков) предложил нам построить на этой земле приют для престарелых людей. Мы согласились, но попросили, чтобы при жизни отца Флавиана приютом руководил он, и здания оставались в его ведении»,— говорится в обращении.

Проект строительства в 2005 году благословили митрополит Исидор и Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй. К 2009 году были построены два корпуса, в 2010 году — завершено строительство третьего корпуса с домовым храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

«В 2011 году по благословению Вашего Святейшества отец Флавиан предложил построить рядом с приютом новый храм в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя»,— пишет господин Эксузян.

Под строительство храма отец Флавиан безвозмездно передал государству часть своего земельного участка. Строительство храма завершилось в декабре 2013 года, став единым комплексом с приютом.

«Ваше Святейшество, просим вас о личном вмешательстве и защите этого проекта. Ведь мы посвятили ему восемнадцать лет жизни и упорных трудов»,— говорится в открытом обращении.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Владимир Осколков и Сурен Эксузян в 2012 году безвозмездно передали под размещение храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя принадлежащие им земельные участки общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Храм был построен с 2012 по 2014 годы.

Администрация федеральной территории Сириус добивается через суд сноса приюта, который входит в храмовый комплекс. Причиной иска стал балкон здания, который возведен частично на земельном участке, принадлежащем государству. Сейчас дело о сносе приостановлено до вынесения решения по делу о признании права собственности на объект.

Тат Гаспарян

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