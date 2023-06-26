Истец оттолкнулся от балкона

Администрация федеральной территории (ФТ) Сириус добивается через суд сноса здания, которое его владельцы называют приютом для нуждающихся и паломников. Спорный объект входит в храмовый комплекс Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Причиной иска стал балкон здания, который возведен частично на земельном участке, принадлежащем государству. Сейчас дело о сносе приостановлено до вынесения решения по делу о признании права собственности на объект. Администрация Сириуса уверяет, что последующая эксплуатация этих зданий может создать угрозу жизни и здоровью граждан. Юристы считают, что все здание можно снести только на основе судебной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балкон этого здания, по версии властей Сириуса, заходит за красную линию и делает объект незаконным

Фото: Сурен Эксузян Балкон этого здания, по версии властей Сириуса, заходит за красную линию и делает объект незаконным

Фото: Сурен Эксузян

28 июля Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрит жалобу собственников жилых зданий, расположенных по соседству с Храмом Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сириусе. В этих зданиях, по словам их владельцев, планируется разместить приют для нуждающихся людей.

Собственники зданий Владимир Осколков (архимандрит Флавиан) и президент КРОБФ «Приют Святого Иоанна Предтечи» Сурен Эксузян подали жалобу на определение краевого суда о восстановлении срока исковой давности по делу о признании права собственности на объекты на территории храмового комплекса.

В 2009 году Адлерский районный суд удовлетворил исковые требования Сурена Эксузяна и Владимира Осколкова о признании права собственности на здания, построенные на земельном участке площадью 3,3 тыс. кв. м по улице Хадыженской, 28. Это жилые дома с домовыми храмами, планируемые под размещение приюта для престарелых и нуждающихся граждан. Как следует из решения суда, территория была предоставлена администрацией Адлерского района истцам в 2006 году в аренду на 49 лет (до 2054 года). Районная администрация в 2004 и 2005 годах выдала разрешения на строительство одноэтажного, четырехэтажного, а также пятиэтажного зданий.

В 2012 году Владимир Осколков и Сурен Эксузян безвозмездно передали под размещение храма принадлежащие им земельные участки общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Храм был построен с 2012 по 2014 годы по образу церкви Милующей Иконы Божией Матери в Галерной гавани Санкт-Петербурга. По благословению патриарха Алексия II и митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора также был построен приют Святого Иоанна Предтечи для содержания одиноких, престарелых и нуждающихся в особом попечении людей.

«Жилые дома расположены на земельном участке без нарушений "красной линии", не препятствуют в пользовании строениями по соседству»,— говорится в решении суда.

Согласно заключению судебной экспертизы, здания возведены в соответствии со строительными, пожарными и сейсмическими нормами и правилами, не создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В октябре 2022 года администрация Сириуса обратилась в Адлерский районный суд с иском к Сурену Эксузяну и Владимиру Осколкову о сносе одного из зданий на территории храмового комплекса. Речь идет о пятиэтажном здании общей площадью 2,1 тыс. кв. м. В обосновании иска утверждается, что видом разрешенного пользования на части земельного участка площадью 100 кв. м, где размещена часть здания приюта размером 53 м, является полоса отвода автомобильной дороги.

«В здании, которое хотят снести, кормят бездомных людей, здесь живут нуждающиеся и паломники. По мнению администрации, то обстоятельство, что собственники вышли за 53 м "красной линии", построив балкон, является достаточным основанием для сноса здания площадью 2,1 тыс. кв. м. Земельный участок размером 100 кв. м, где расположен балкон площадью в 53 кв. м, находится в собственности РФ»,— рассказала «Ъ-Кубань» защитник собственников храмового комплекса Светлана Гусарова.

По ее словам, спорный объект частично был построен на земельном участке с разрешения соседа Сурена Эксузяна, в период строительства между соседями велись переговоры о выкупе соседней территории. Собственник этой земли сменился, когда в Сочи было решено провести олимпийские игры и соседний земельный участок, как и многие, был выкуплен государством и попал под массовую застройку.

«Участок соседа Сурена Эксузяна в период проведения олимпийских игр выкупило государство. Так исторически получилось, что балкончик храмового приюта оказался за "красной" чертой»,— добавила госпожа Гусарова.

При этом, согласно письму Росавтодора, земельный участок площадью 100 кв. м, на который выступила часть балкона, не требуется для эксплуатации автомобильной дороги и не вошел в полосу отвода дороги.

Одновременно, с целью оспорить законность второго построенного для размещения приюта здания, администрация ФТ Сириус в октябре 2022 года обратилась с апелляционной жалобой об отмене решения Адлерского районного суда о признании права собственности. В настоящее время суд приостановил рассмотрение дела о сносе приюта до вынесения решения в Четвертом кассационном суде о признании права собственности на объекты.

В пресс-службе ФТ Сириус заявили, что внешний вид зданий намеренно вызывает ложные представления об их назначении. «Данные постройки были возведены на земельном участке с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства". Разрешение на строительство спорных объектов не выдавалось, государственный строительный надзор не осуществлялся. Строительство и последующая эксплуатация этих зданий может создать угрозу жизни и здоровью граждан. Что касается самого храма, то он находится в собственности государства, и исков к нему не предъявлялось»,— отметили в администрации Сириуса.

В Сочинской епархии заявили, что спорные здания не переданы в собственность прихода, хотя строились на пожертвования простых граждан, собранных через управляемый господином Эскузяном фонд для общественно полезной приходской деятельности. «Никакая социально полезная деятельность в них в настоящий момент не ведется. Таким образом, налицо попытка использовать авторитет Церкви для решения конфликта, который носит частноправовой характер»,— заявляют в епархии.

По словам адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, здание может быть снесено только в случае, если экспертизой будет подтверждено, что оно построено с нарушениями, угрожающими жизни и здоровью граждан, и что данные нарушения нельзя устранить. «В противном случае администрация может добиться только сноса балкона»,— резюмировал адвокат.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram