«Ведомости»: АП обсуждает участие «либерального кандидата» в выборах президента

В российских президентских выборах-2024 может принять участие кандидат, представляющий либеральные силы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента РФ.
Собеседники «Ведомостей» назвали в качестве примера подходящего, по их мнению, кандидата в президенты РФ от «либералов» экс-главреда закрытой радиостанции «Эхо Москвы» журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр иностранных агентов). При этом сам господин Венедиктов заявляет, что участвовать в предвыборной кампании он не планирует, так как это «вне его интересов». «Наверняка найдутся и другие потенциальные кандидаты, кроме Алексея Венедиктова, которые будут готовы баллотироваться»,— отмечает один из источников «Ведомостей».
В двух последних президентских кампаниях в России либеральные кандидаты были представлены. В 2012 году эту роль выполнял миллиардер Михаил Прохоров, который в итоге набрал 7,9% голосов избирателей. В ходе кампании 2018 года либеральные силы представляли телеведущая Ксения Собчак, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бизнес-омбудсмен Борис Титов (они набрали 1,6%, 1% и 0,7% голосов избирателей соответственно).
Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. 12 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он объявит о том, пойдет ли на новый срок, только после назначения выборов. На прошлой неделе его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подготовка к президентским выборам еще не началась. Как считает господин Песков, если Владимир Путин пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию, так как он пользуется «абсолютной поддержкой населения России».