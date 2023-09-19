«Ведомости»: АП обсуждает участие «либерального кандидата» в выборах президента

В российских президентских выборах-2024 может принять участие кандидат, представляющий либеральные силы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента РФ.

Собеседники «Ведомостей» назвали в качестве примера подходящего, по их мнению, кандидата в президенты РФ от «либералов» экс-главреда закрытой радиостанции «Эхо Москвы» журналиста Алексея Венедиктова (внесен в реестр иностранных агентов). При этом сам господин Венедиктов заявляет, что участвовать в предвыборной кампании он не планирует, так как это «вне его интересов». «Наверняка найдутся и другие потенциальные кандидаты, кроме Алексея Венедиктова, которые будут готовы баллотироваться»,— отмечает один из источников «Ведомостей».

В двух последних президентских кампаниях в России либеральные кандидаты были представлены. В 2012 году эту роль выполнял миллиардер Михаил Прохоров, который в итоге набрал 7,9% голосов избирателей. В ходе кампании 2018 года либеральные силы представляли телеведущая Ксения Собчак, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бизнес-омбудсмен Борис Титов (они набрали 1,6%, 1% и 0,7% голосов избирателей соответственно).

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. 12 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума действующий глава государства Владимир Путин заявил, что он объявит о том, пойдет ли на новый срок, только после назначения выборов. На прошлой неделе его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подготовка к президентским выборам еще не началась. Как считает господин Песков, если Владимир Путин пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию, так как он пользуется «абсолютной поддержкой населения России».

Александр Кислов