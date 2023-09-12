Путин рассказал, когда объявит о своем решении по президентским выборам

В соответствии с законом решение о выборах президента Госдума должна принять в конце года. Тогда Владимир Путин и намерен объявить, будет он участвовать в президентских выборах или нет, сказал глава государства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В соответствии с законом парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа — тогда и поговорим»,— уточнил господин Путин.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. На текущей неделе его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подготовка к президентским выборам еще не началась. Как считает господин Песков, если Владимир Путин пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию, так как он пользуется «абсолютной поддержкой населения».

Лаура Кеффер