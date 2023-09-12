Путин рассказал, когда объявит о своем решении по президентским выборам

В соответствии с законом решение о выборах президента Госдума должна принять в конце года. Тогда Владимир Путин и намерен объявить, будет он участвовать в президентских выборах или нет, сказал глава государства на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В соответствии с законом парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа — тогда и поговорим»,— уточнил господин Путин.
Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. На текущей неделе его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подготовка к президентским выборам еще не началась. Как считает господин Песков, если Владимир Путин пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию, так как он пользуется «абсолютной поддержкой населения».