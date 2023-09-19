Минстрой проведет ритуал

Уже этой осенью Минстрой намерен внести в Госдуму проект закона о похоронном деле. Он, в частности, предлагает вывести в правовое поле действующие де-факто частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многократных нарушений правил, а также наделить власти полномочиями отслеживать цены на погребения и продавать на торгах места для семейных захоронений. Всего этого нет в текущем законе, принятом еще в 1996 году. Предложения министерства почти идентичны тем, что ранее разработали депутаты Госдумы, отложившие свой законопроект из-за «политизированности темы». Участники рынка не видят необходимости в принятии нового документа, так как он не закрывает существующие лазейки «для расчетов в обход кассы», а усовершенствовать действующий закон можно, внеся в него поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался разработанный Минстроем законопроект «О похоронном деле в РФ», который призван заменить действующий с 1996 года закон «О погребении и похоронном деле в РФ». После внесений замечаний всех заинтересованных ведомств министерство направило документ в правительство РФ. В аппарате правительства порекомендовали обратиться в Минстрой, где “Ъ” лишь сообщили, что необходимость в новом законе назрела давно.

Действующий закон «носит декларативный характер» и не учитывает, например, работу частных похоронных бюро, появившихся на рынке после его принятия, поясняют участники рынка. В пояснительной записке к проекту закона Минстрой сообщает, что по действующему закону похоронами могут заниматься только службы, созданные властями муниципалитетов, «вопреки сложившейся практике, когда оказание таких услуг стало самостоятельным видом предпринимательства».

Реальный объем российского похоронного рынка экспертами ранее оценивался в 360 млрд руб. в год. В то же время, по данным Росстата, в 2022 году оборот этого рынка по всей России составил только 90 млрд руб.

Минстрой предлагает, чтобы власти выдавали юрлицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на оказание услуг погребения и отзывали их при систематическом нарушении правил в течение трех лет. Одним из таких нарушений может быть отказ принимать заказы через специализированные пункты или диспетчерские центры, положение о которых также отражено в проекте закона Минстроя.

Кроме того, в документе предлагается наделить власти полномочиями не только ввести реестр специализированных служб, но и отслеживать стоимость их услуг, ввести реестр кладбищ и крематориев и формировать требования к их созданию и функционированию. Еще один новый пункт в документе Минстроя — возможность для граждан приобретать на торгах участки на кладбищах под семейные захоронения.

Действующий закон никак не решает проблемы с заброшенными могилами усопших, не имевших близких родственников. Проект министерства предлагает в этом случае возложить уход за такими захоронениями на работодателей усопших или религиозные организации, в которых они могли состоять.

Вариант Минстроя практически полностью дублирует документ, внесенный на рассмотрение в парламент депутатом Госдумы Светланой Разворотневой весной 2022 года. Он прошел только «нулевые» чтения (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года). Как пояснила “Ъ” госпожа Разворотнева, тема изменения регулирования похоронной отрасли «политизирована и Госдума опасалась рисков». К тому же в прошлом году на фоне внешнеполитических событий «было не время заниматься законопроектом», отмечает она, добавляя, что проект Минстроя, скорее всего, будет внесен на рассмотрение в Госдуму, так как он подготовлен с участием различных ведомств и парламента.

Необходимости в принятии нового закона нет, все новшества можно внести поправками к действующему акту, считает член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев. Реально в короткий срок доработать существующий закон, соглашается юрист в похоронной сфере Елизавета Потемкина.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов говорит, что сейчас распространена практика, когда все дополнительные работы на кладбище выполняются по «космическим ценам» подрядными организациями, за отказ от этих услуг родственники усопшего не могут его захоронить по формальным причинам. Эксперт считает, что решить проблему помогут фиксированные цены на услуги. Но предлагаемый проект пока не закрывает все лазейки «для осуществления расчетов в обход кассы», добавляет он. Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев настаивает, что, несмотря на недоработки, законопроект необходимо принимать в любом случае.

Дарья Андрианова, Анастасия Тихомирова