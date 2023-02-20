С похорон не собрали деньги

По итогам 2022 года из-за снижения смертности на фоне ее заметного роста в первые годы пандемии объем российского рынка ритуальных услуг увеличился ниже инфляции — на 5%, до 86 млрд руб. Причем в самом густонаселенном регионе — Москве — выручка похоронных компаний упала на 20%. Заметная часть москвичей из-за высоких цен в столице хоронят близких в Подмосковье, где доходы ритуального бизнеса, наоборот, растут втрое быстрее рынка в целом. Эксперты ожидают, что тенденция сохранится и в 2023 году обороты рынка в РФ сократятся. Но подчеркивают, что официальная статистика все еще не слишком адекватно отражает ситуацию на похоронном рынке, во многом остающемся «в серой зоне».

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Объем выручки похоронных компаний по всей РФ в 2022 году увеличился на 5% год к году, до 86 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Для сравнения: за тот же период инфляция в стране, по данным ведомства, составила 11,94%. В первые два года пандемии динамика роста выручки была заметнее — на 25% в 2020 году и на 28% в 2021 году.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объясняет сдержанный рост в 2022 году снижением смертности и незначительным подорожанием похоронной атрибутики. По предварительным данным Росстата, в 2022 году смертность в РФ сократилась на 22,1% год к году, до 1,9 млн человек. Люди с хроническими заболеваниями, которые могли бы умереть в течение следующих десяти лет, умерли в первые два года пандемии, уточняет владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Комментировать динамику смертности в связи с военными действиями на Украине участники рынка и эксперты отказались.

Среди четырех крупных региональных рынков России заметно объем продаж ритуальных услуг — на 16% год к году, до 7,1 млрд руб.— вырос в Подмосковье, в Ленинградской области — на 11%, до 994 млн руб., в Санкт-Петербурге — на 8%, до 8,1 млрд руб. В то же время в Москве общая выручка похоронных компаний сократилась на 20%, до 8,4 млрд руб., следует из данных Росстата. В крупнейшем участнике московского рынка похоронных услуг ГБУ «Ритуал» на запрос “Ъ” не ответил.

Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев считает причиной снижения оборота ритуального рынка в Москве рост доли «социальных» похорон, субсидируемых властями. По данным мэрии, сейчас на такое захоронение в столице выделяется 21,6 тыс. руб. Средний чек на похороны, не подпадающие под социальную категорию, составляет 135 тыс. руб., говорил в интервью РБК глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Кроме того, многие производители ритуальных товаров, работающие в Москве, зарегистрированы в Подмосковье и их выручка учитывается в области, добавляет Антон Авдеев. Также москвичи все чаще выбирают для захоронения близких бесплатные кладбища в Подмосковье, так как похороны на столичных кладбищах гораздо дороже и не доступны большинству граждан, добавляет Антон Орлов.

Антон Авдеев считает, что снижение покупательной способности населения будет усиливаться, а значит, и средний чек в ритуальных услугах продолжит снижаться. В сочетании с низким уровнем смертности, по мнению директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, это приведет к падению оборотов похоронного рынка в 2023 году в целом по стране.

Но данные Росстата не отражают реальную картину рынка, считает Илья Болтунов. Основная причина в том, что похоронный бизнес, несмотря на многочисленные попытки законодателей навести в нем порядок и сделать прозрачным, остается преимущественно теневым бизнесом, соглашается Антон Орлов. По его словам, основные доходы ритуальные компании и особенно управляющие кладбищами получают неофициально.

Очередная попытка властей навести порядок в отрасли пока не привела к успеху. В марте 2022 года в Госдуму внесен законопроект «О похоронном деле», который должен был прийти на смену документу, не менявшемуся с 1996 года. Тогда рынок негативно воспринял проект: компании и юристы посчитали, что его принятие в первоначальном виде может ухудшить положение отрасли, а злоупотребление доминирующим положением некоторыми компаниями усилится (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года). Рассмотрение документа на этом остановилось. Один из авторов инициативы депутат Госдумы Светлана Разворотнева не прокомментировала причины заморозки законопроекта.

Дарья Андрианова