Нефть растет на дефиците

Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7,5 тыс. руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок, так и за счет укрепления американской валюты. При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года бюджет получит дополнительно около 500 млрд руб. нефтегазовых доходов, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Рублевая цена Urals вернулась к уровням полуторалетней давности. По данным Profinance.ru, 18 сентября котировки поднималась до 7,63 тыс. руб. за баррель, на 1,1% превышая значение закрытия пятницы. Даже с учетом коррекции к закрытию торгов до 7,58 тыс. руб. цена осталась на 6,8% выше значений недельной давности и почти вдвое выше значений четырехмесячной давности. В результате средняя цена Urals с начала третьего квартала составила 6,6 тыс. руб. за баррель, улучшив результат второго квартала на 43%.

Подъему рублевой стоимости нефти способствует как рост долларовых цен на европейском рынке, так и слабость рубля. По данным Investing.com, в начале недели стоимость Brent на спот-рынке поднималась до $94,9 за баррель — максимума с ноября прошлого года. За неделю североморская нефть подорожала на 4,6%, а с начала лета — более чем на 30%. Стоимость российской нефти с начала лета выросла на 63%, до $78,9 за баррель, максимума с июля 2022 года. За это время курс доллара в России вырос на 19%, до 96,5 руб./$.

Главный фактор роста нефтяных котировок — это увеличение объемов спроса при уменьшающемся предложении.

В начале сентября Россия и Саудовская Аравия договорились продлить до конца года действующее сокращение объемов добычи. В сумме рынок недополучит 1,3 млн баррелей (см. “Ъ” от 6 сентября). «Учитывая значительное сокращение стратегических запасов нефти в США за последние 18 месяцев, у рынка не так много резервов на случай резкого роста спроса или перебоев с поставками где-либо в мире»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Александр Новак, вице-премьер России, 5 сентября: «Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно».

Мировая экономика испытывает меньшее давление со стороны повышения базовых процентных ставок по ряду резервных валют, при этом экономика Китая в августе начала демонстрировать признаки более динамичного восстановления, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Поэтому дальнейшее повышение цен на нефть может продолжиться. Господин Смит допускает, что до конца года котировки нефти Brent останутся в диапазоне $85–100 за баррель.

Несмотря на высокие цены на нефть, значимого укрепления рубля эксперты не ожидают. В свои прогнозы на четвертый квартал аналитики Совкомбанка закладывают средний курс доллара в размере 98 руб./$. Президент РФ заявлял, что власти видят «сдержанный возврат валютной выручки» со стороны крупнейших экспортеров. «Поэтому власти будут договариваться с бизнесом об увеличении предложения валюты для стабилизации курса рубля, но без резких движений в области мер валютного контроля»,— считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Сочетание текущих высоких нефтяных цен со слабым рублем оказывает благоприятное влияние на бюджетные доходы, отмечает господин Васильев.

Бюджет этого года сверстан исходя из средней цены Urals в $70,1 за баррель и среднего курса 68,3 руб./$. Получаемая средняя цена рублевой нефти на 37% ниже среднего значения в третьем квартале.

При сохранении текущего уровня рублевых цен на нефть Urals до конца года, как оценивает Владимир Евстифеев, объем дополнительных нефтегазовых доходов может составить около 300 млрд руб. в месяц. «За вычетом накопленных отрицательных дополнительных нефтегазовых доходов за восемь месяцев текущего года, которые составляют около 400 млрд руб., совокупные дополнительные доходы могут достичь 800 млрд руб. за оставшиеся четыре месяца»,— отмечает эксперт.

По оценкам Михаила Васильева, при сохранении нефтяных цен и курса рубля вблизи текущих значений бюджет может в этом году получить 8,5 трлн руб. нефтегазовых доходов. Это на 0,5 трлн руб. выше базовых нефтегазовых доходов в размере 8 трлн руб.

Виталий Гайдаев