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Коммерсантъ FM
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Топливо пугают пошлиной

Правительство ищет новые варианты борьбы с растущими ценами

Правительство ищет способы стабилизации цен на нефтепродукты на фоне их многонедельного роста. В частности, власти могут вернуться к идее введения заградительной пошлины на экспорт топлива, которая по задумке профильных министерств должна работать только в отношении недобросовестных экспортеров. Но участники рынка не уверены в том, что механизм обеспечит требуемый эффект.

Над нефтяниками нависают угрозы все новых ограничений, но топливо продолжает дорожать

Над нефтяниками нависают угрозы все новых ограничений, но топливо продолжает дорожать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Над нефтяниками нависают угрозы все новых ограничений, но топливо продолжает дорожать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэнерго и Минфин предложили ввести заградительную пошлину на экспорт всех видов нефтепродуктов в размере $250 на тонну для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Такой вариант, по данным “Ъ”, обсуждался 15 сентября на совещании у вице-премьера Александра Новака. Добросовестным поставщикам, выполняющим квоты Минэнерго по поставкам на внутренний рынок, власти будут компенсировать пошлину через обратный акциз на нефть. В сентябре ставка на вывоз светлых нефтепродуктов составляет $6,4 за тонну, в октябре она должна вырасти до $7,1 за тонну, а с начала 2024 года — обнулиться в рамках налогового маневра.

Предложение было крайне негативно воспринято участниками рынка, которые подчеркивали на то, что критерии оценки «добросовестных экспортеров» непонятны, а реализация крайне сложна. В профильных министерствах и аппарате Александра Новака ситуацию не комментируют. По данным источников “Ъ”, по-прежнему рассматривается и возможность полного временного запрета поставок топлива за рубеж.

Окончательное решение, уточняют собеседники “Ъ”, не принято: правительство и нефтекомпании продолжат обсуждение проблемы резкого роста цен на все виды нефтепродуктов. Например, бензин марки АИ-92 только с начала сентября на оптовых торгах на СПбМТСБ подорожал в европейской части России на 9%, до 70,44 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 — на 2,2%, до 76,4 тыс. руб. за тонну. Дизельное топливо прибавило 8,5%, до 73,75 тыс. руб. за тонну.

Такие цены исключают получения нефтяниками в сентябре топливного демпфера, за счет которого правительство компенсирует компаниям часть разницы между экспортными ценами на топливо и индикативными внутренними ценами (56,9 тыс. руб. за тонну бензина АИ-92 и 53,85 тыс. руб. за тонну дизтоплива). В сентябре участники рынка могли бы получить почти 100 млрд руб. Но субсидия выплачивается только в случае, если реальные биржевые цены на топливо превышают индикативные не более чем на 10% по бензину и на 20% по дизтопливу. Сейчас они выше на 23,8% и 37% соответственно.

Таким образом, правительство продолжает рассматривать разные варианты ограничения экспорта нефтепродуктов, не принимая финальных решений. В последние полтора месяца активно обсуждалось введение списка спецэкспортеров топлива для борьбы с серым экспортом — ситуацией, когда вывозится топливо с внутреннего рынка, на которое уже был выплачен демпфер. Указ о введении списка уже одобрен правительством, но пока не подписан президентом, к тому же не согласован сам список. Неясно, насколько сдерживание экспорта в принципе может быть эффективным средством для снижения цен, особенно в случае бензина, поскольку на рынке уже есть признаки его физической нехватки.

Ключевыми причинами роста цен, который продолжается уже несколько месяцев и активизировался в сентябре, выступают сокращение на 50% демпфера, а также снижение производства из-за пика ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Президент Владимир Путин на прошлой неделе в рамках ВЭФ отметил, что, помимо снижения наполовину субсидий нефтяникам, правительство вовремя не среагировало на повышение глобальных котировок нефти (по состоянию на 15 сентября — $94,2 за баррель Brent), но в целом производители и власти договорились.

В Минэнерго ожидали стабилизации ситуации после выхода из планового ремонта Астраханского ГПЗ (входит в «Газпром переработку»). В компании сообщали, что в сентябре она поставит на рынок 45 тыс. тонн бензинов и 40 тыс. тонн дизтоплива.

Управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко рассчитал, что экспортная альтернатива сейчас порядка 120 тыс. руб. на тонну дизтоплива при внутренней цене 73,3 тыс. за тонну, демпфере в 20 тыс. за тонну и пошлине 23,75 тыс. за тонну. Если будет принята заградительная пошлина, поясняет эксперт, цены на внутреннем рынке могут перестать расти такими темпами: «Но АЗС продолжат нести убытки, а цены на них не упадут».

Ольга Мордюшенко

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