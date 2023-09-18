Mondi рвет связи

Сразу несколько иностранных производителей бумаги заявили о продаже своих российских активов. Австрийская группа Mondi, которая выпускает продукцию под брендом «Снегурочка», продаст производство за 80 млрд руб. компании «Сезар Инвест» — это дочерняя структура девелопера Sezar Group. Сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба и правительственная комиссия, сообщили в Mondi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предполагается, что компания получит средства от продажи актива шестью ежемесячными траншами. Первый будет произведен только в конце года и составит 13,5 млрд руб. О планах продать свои российские активы Mondi заявляла еще в прошлом году. Покупателем должна была выступить структура, связанная с миллиардером Виктором Харитониным, но в итоге сделка не состоялась.

Новому покупателю достался выгодный актив, полагает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков: «О продаже активов Mondi было объявлено в августе прошлого года, и основным покупателем выступал господин Харитонин. Заявленная сумма сделки — 95 млрд руб. В дальнейшем стороны приступили к согласованию условий, и там произошли определенные изменения.

В феврале он купил за 30 млрд руб. производителя мелованного картона — группу компаний "Кама". Несмотря на то, что вроде и тут бумага, и там бумага, мелованный картон Харитонину был нужнее с вязи с тем, что он является одним из основных потребителей продукции этой группы.

В мае было объявлено о том, что предприниматель и другие инвесторы приобрели группу Henkel за 54 млрд руб. Я полагаю, что деньги, предназначенные для покупки комбината Mondi, были потрачены на более интересные для Харитонина проекты, поэтому сделка сорвалась.

Захаряев относится к той когорте предпринимателей, которые смогут найти компетенции, позволяющие управлять той или иной компанией. Существенно в производственный и технологический процессы он вмешиваться не будет, поскольку предприятие в принципе достаточно привлекательное и очень эффективное. В прошлом году при выручке в 77 млрд руб. чистая прибыль составила 22 млрд руб.

А если еще знать, что на расчетных счетах на 1 января 2023-го висело 23 млрд руб., то экономический эффект от приобретения данной компании за 80 млрд руб. весьма и весьма ощутим».

Кроме того, 18 сентября американский производитель бумаги International Paper продал 50% своих акций в швейцарской компании Ilim. Покупателями выступили сами бенефициары холдинга — Захар Смушкин и Борис Зингаревич, пишет “Ъ”. СМИ называют «Илим» крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России. И после продажи доли американской компании для структуры ничего не изменится, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Если говорить о группе "Илим", то там никаких изменений не будет. Новых акционеров не появилось, как-то на стратегии организации это в целом не скажется. Единственное — с учетом снятых ограничений на развитие компания сможет более акцентированно и агрессивно развиваться. Что касается Mondi, здесь ситуация немножко сложнее.

Это непрофильный покупатель, дочерняя компания девелоперской группы, поэтому могут быть определенные изменения, но это вопрос некой перспективы, то есть едва ли это произойдет прямо сейчас.

Актив приобретен — он эффективный, он работает. Может начаться смена менеджмента, но это поэтапная история».

Также в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, по которому российские активы норвежского холдинга Amedia (ему принадлежит сеть типографий «Прайм Принт») переданы в управление Росимуществу. Весной прошлого года компания сообщала, что отдаст бизнес в распоряжение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (включен в реестр иноагентов). Как говорилось в заявлении норвежской компании, это было связано с тем, что после начала боевых действий на Украине Amedia не может продолжать развивать бизнес в России.

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Владислав Викторов