Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mondi договорилась о продаже своего последнего завода в РФ

Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi договорился о продаже своего последнего и крупнейшего комбината в России. Он расположен в Коми, сумма сделки составит 80 млрд руб.

«Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего оставшегося предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкар", вместе с двумя аффилированными компаниями компании "Сезар Инвест"»,— сказано в пресс-релизе (.pdf).

В компании уточнили, что Федеральная антимонопольная служба и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили продажу. «Сезар Инвест» — «дочка» московской девелоперской компании Sezar Group.

В России группе Mondi принадлежит три предприятия, на которых работают 5,3 тыс. сотрудников. Предприятие «Монди СЛПК» в Коми — наиболее значимый актив, на нем работают 4,5 тыс. человек. В мае 2022 года группа объявила о решении продать свои активы в РФ.

Есть ли признаки восстановления лесной отрасли в 2023 году — в интервью «Ъ» главы «Рослесинфорга».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...