Mondi договорилась о продаже своего последнего завода в РФ

Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi договорился о продаже своего последнего и крупнейшего комбината в России. Он расположен в Коми, сумма сделки составит 80 млрд руб.

«Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего оставшегося предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкар", вместе с двумя аффилированными компаниями компании "Сезар Инвест"»,— сказано в пресс-релизе (.pdf).

В компании уточнили, что Федеральная антимонопольная служба и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили продажу. «Сезар Инвест» — «дочка» московской девелоперской компании Sezar Group.

В России группе Mondi принадлежит три предприятия, на которых работают 5,3 тыс. сотрудников. Предприятие «Монди СЛПК» в Коми — наиболее значимый актив, на нем работают 4,5 тыс. человек. В мае 2022 года группа объявила о решении продать свои активы в РФ.

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Лаура Кеффер