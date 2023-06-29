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Коммерсантъ FM
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Не умножая пиратских сущностей

Нарушения интеллектуальных прав сводят к единому знаменателю

Госдума приняла в первом чтении поправки к Гражданскому кодексу о правах на интеллектуальную собственность. В них допускается рассматривать множественное нарушение прав нескольких правообладателей как одно и взыскивать общую компенсацию. Юристы и участники рынка полагают, что проект грозит ростом пиратских ресурсов и «нивелирует усилия государства» по борьбе с ними.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” изучил принятый Госдумой в первом чтении законопроект о поправках к четвертой части Гражданского кодекса РФ (ГК), посвященной правам на результаты интеллектуальной деятельности. В частности, документ дополняет ГК ст. 1252.1 о компенсации за нарушение таких прав. Она позволяет рассматривать нарушение нескольких прав нескольких правообладателей как одно, если оно совершено одновременно (или в короткий срок) одним или несколькими связанными способами. По текущим правилам, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности (например, песен или фильмов), по каждому можно потребовать компенсацию.

В случае окончательного принятия поправок продажа, например, одной контрафактной футболки, на которой изображено несколько товарных знаков, будет рассматриваться как одно нарушение. «Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации нанесены на один товар и экономический результат такой продажи никак не изменяется от того, что на футболке несколько изображений, а не одно»,— говорится в пояснительной записке. Также единым нарушением могут признать перевозку и хранение контрафактных товаров, которые затем были проданы, или «воспроизведение произведения на интернет-сайте».

Для правообладателей поправки сохраняют право выбора между фиксированной (от 10 тыс. руб. до 5 млн руб.) и плавающей компенсацией (кратной стоимости лицензионных прав либо контрафактных материальных носителей). Твердая компенсация будет ограничена суммой до 100 тыс. руб. (а кратность — двумя), если ответчик не знал, что нарушает чужие исключительные права, нарушение совершено впервые либо он действовал «не при осуществлении предпринимательской деятельности». Впрочем, Верховный суд РФ в постановлении пленума от 2019 года и вовсе освобождал от ответственности лицо, если оно действовало по заданию и не знало о нарушении прав, отмечает юрист PATENTUS Диана Шаклина.

Концепция единого нарушения «значительно упростит жизнь пиратов», считает источник “Ъ” на рынке: «Например, пират сделал сайт, разместил тысячу фильмов, книг, музыкальных произведений разных правообладателей. Здесь есть единая экономическая цель — зарабатывать за счет рекламы на сайте». В итоге права десятков их обладателей будут нарушены, однако они лишатся возможности требовать компенсацию в полном объеме, полагает собеседник “Ъ”. Параллельно Минцифры обсуждает отмену блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент западных компаний, не представленный официально в РФ, сообщали «РИА Новости».

Наказание за множественные нарушения как за одно «дает множество поблажек нарушителям», подтверждает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов: «Это вполне может привести к росту пиратских ресурсов». Кроме того, по мнению собеседника “Ъ” в отрасли, поправки можно толковать и так, что, если у пирата нет статуса ИП, его ответственность ограничивается 100 тыс. руб.: «Это полностью нивелирует работу государства по многолетним усилиям в борьбе с пиратством».

Спорным юристы считают и новое определение контрафактности в ст. 1515 ГК РФ. Сейчас контрафактными являются товары, их этикетки и упаковки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное обозначение. Поправки относят к ним только этикетки и упаковки, но не сами товары. Здесь, отмечает Диана Шаклина, «неясен замысел», ведь зачастую чужие товарные знаки размещают именно на продукции.

С другой стороны, проект позволит судам объединять нарушения прав разных правообладателей разными лицами в одно солидарное и взыскивать компенсацию с любого из объединенных лиц, поясняет господин Семенов. В результате, по его словам, с розничного продавца могут взыскать стоимость партии контрафакта, которую он не продавал.

Анна Занина, Юлия Юрасова

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