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Александру Солженицыну вновь грозит высылка

Суд рассмотрит иск о демонтаже памятника писателю во Владивостоке

Суд во Владивостоке рассмотрит иск жителя Тынды к властям города с требованием признать незаконной установку памятника писателю, лауреату Нобелевской премии и советскому диссиденту Александру Солженицыну. Истец считает, что скульптуру, установленную в центре столицы Приморья, необходимо демонтировать, поскольку она посвящена «спорной фигуре». Ранее памятник господину Солженицыну во Владивостоке требовал убрать местный активист КПРФ Максим Шинкаренко, но городские власти ему в этом отказали.

Фигура Александра Солженицына (памятник на Корабельной набережной Владивостока) не всем кажется уместной в современном ландшафте России

Фигура Александра Солженицына (памятник на Корабельной набережной Владивостока) не всем кажется уместной в современном ландшафте России

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фигура Александра Солженицына (памятник на Корабельной набережной Владивостока) не всем кажется уместной в современном ландшафте России

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владивостока зарегистрировал административный иск жителя Тынды к администрации и думе краевого центра с требованием демонтировать памятник писателю Александру Солженицыну. «Административным истцом заявлены требования о признании незаконной установки изображения Солженицыну А. И. как малой архитектурной формы, возложении на администрацию города Владивостока обязанности произвести демонтаж скульптуры»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края. Подготовка к судебному заседанию назначена на 5 октября. В пресс-службе пояснили, что истец в обоснование своих требований указал на то, что «Солженицын — спорная фигура в современной России».

Советский писатель Александр Солженицын в феврале 1974 года был обвинен в измене Родине, лишен советского гражданства и выслан из СССР. После этого он жил и работал в США. В мае 1994 года вернулся в Россию, прилетев из США в Магадан, а затем во Владивосток. Из столицы Приморья Александр Солженицын на поезде отправился в Москву. В 2006 году господин Солженицын был награжден Государственной премией РФ «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». Писатель умер в Москве в 2008 году в возрасте 89 лет. Через два года Владимир Путин поручил включить в школьную программу «Архипелаг ГУЛАГ» господина Солженицына. «Без знания того, что здесь изложено, у нас не будет полного представления о нашей стране, и мы с трудом сможем думать о будущем»,— пояснил тогда господин Путин.

Правила выживания от Александра Солженицына

Памятник лауреату Нобелевской премии по литературе и диссиденту Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в сентябре 2015 года. Уже через несколько дней местный активист КПРФ Максим Шинкаренко водрузил на шею монумента картонную табличку с оскорбительной надписью. Свой поступок он объяснил тем, что «Солженицын — предатель своей страны, антисоветчик и русофоб». Полиция по факту инцидента возбудила дело об административном правонарушении. Максиму Шинкаренко вменялось в вину мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), но затем суд закрыл дело «за отсутствием состава правонарушения». В 2021 году он уже в статусе депутата думы Владивостока (созыва 2017–22 годов) направил мэру Шестакову обращение о необходимости сноса памятника Солженицыну, однако городские власти отказались это требование удовлетворить. «Демонтаж памятника нецелесообразен, поскольку он пользуется популярностью у туристов и жителей города»,— объяснил тогда журналистам представитель мэрии.

В мэрии Владивостока пока публично не прокомментировали судебный иск. Глава города Константин Шестаков не ответил на запрос “Ъ” с просьбой изложить позицию администрации. Вице-спикер думы столицы Приморья единоросс Дмитрий Новиков считает, что памятник Солженицыну «должен остаться на своем месте».

«Солженицын — великий мыслитель XX века и много сделал для нашей страны»,— сказал “Ъ” господин Новиков, уточнив, что приводит свою личную точку зрения.

«Я свою позицию не изменил, не должны быть памятники Солженицыну, человеку, который клеветал на нашу страну, распространял басни про миллионы репрессированных»,— в свою очередь, заявил “Ъ” господин Шинкаренко.

«Александр Солженицын всегда был очень спорной фигурой,— заметил в разговоре с “Ъ” приморский политолог Виктор Бурлаков.— И если есть те, кто считают, что он заслужил памятника, то значительная часть общества придерживается противоположной точки зрения».

Алексей Чернышев, Владивосток

Фотогалерея

Как сложилась судьба Александра Солженицына

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Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Фото: AP / Bernhard Frye

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды&lt;br>На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды
На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Фото: AP

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

Фото: из личного архива семьи А. И. Солженицына

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена&lt;br>На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена
На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

Фото: AP / Heinz Ducklau

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР&lt;br>На фото: Александр Солженицын в Германии

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР
На фото: Александр Солженицын в Германии

Фото: AP

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор &quot;Архипелага ГУЛАГа&quot;, который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор "Архипелага ГУЛАГа", который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»&lt;br>Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»
Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни&lt;br>На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни
На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Фото: AP / Bernhard Frye

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды
На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Фото: AP

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

Фото: из личного архива семьи А. И. Солженицына

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена
На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

Фото: AP / Heinz Ducklau

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР
На фото: Александр Солженицын в Германии

Фото: AP

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор "Архипелага ГУЛАГа", который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»
Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни
На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №173 от 19.09.2023, стр. 5

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