Александру Солженицыну вновь грозит высылка

Суд во Владивостоке рассмотрит иск жителя Тынды к властям города с требованием признать незаконной установку памятника писателю, лауреату Нобелевской премии и советскому диссиденту Александру Солженицыну. Истец считает, что скульптуру, установленную в центре столицы Приморья, необходимо демонтировать, поскольку она посвящена «спорной фигуре». Ранее памятник господину Солженицыну во Владивостоке требовал убрать местный активист КПРФ Максим Шинкаренко, но городские власти ему в этом отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигура Александра Солженицына (памятник на Корабельной набережной Владивостока) не всем кажется уместной в современном ландшафте России

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фигура Александра Солженицына (памятник на Корабельной набережной Владивостока) не всем кажется уместной в современном ландшафте России

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владивостока зарегистрировал административный иск жителя Тынды к администрации и думе краевого центра с требованием демонтировать памятник писателю Александру Солженицыну. «Административным истцом заявлены требования о признании незаконной установки изображения Солженицыну А. И. как малой архитектурной формы, возложении на администрацию города Владивостока обязанности произвести демонтаж скульптуры»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края. Подготовка к судебному заседанию назначена на 5 октября. В пресс-службе пояснили, что истец в обоснование своих требований указал на то, что «Солженицын — спорная фигура в современной России».

Советский писатель Александр Солженицын в феврале 1974 года был обвинен в измене Родине, лишен советского гражданства и выслан из СССР. После этого он жил и работал в США. В мае 1994 года вернулся в Россию, прилетев из США в Магадан, а затем во Владивосток. Из столицы Приморья Александр Солженицын на поезде отправился в Москву. В 2006 году господин Солженицын был награжден Государственной премией РФ «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». Писатель умер в Москве в 2008 году в возрасте 89 лет. Через два года Владимир Путин поручил включить в школьную программу «Архипелаг ГУЛАГ» господина Солженицына. «Без знания того, что здесь изложено, у нас не будет полного представления о нашей стране, и мы с трудом сможем думать о будущем»,— пояснил тогда господин Путин.

Памятник лауреату Нобелевской премии по литературе и диссиденту Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в сентябре 2015 года. Уже через несколько дней местный активист КПРФ Максим Шинкаренко водрузил на шею монумента картонную табличку с оскорбительной надписью. Свой поступок он объяснил тем, что «Солженицын — предатель своей страны, антисоветчик и русофоб». Полиция по факту инцидента возбудила дело об административном правонарушении. Максиму Шинкаренко вменялось в вину мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), но затем суд закрыл дело «за отсутствием состава правонарушения». В 2021 году он уже в статусе депутата думы Владивостока (созыва 2017–22 годов) направил мэру Шестакову обращение о необходимости сноса памятника Солженицыну, однако городские власти отказались это требование удовлетворить. «Демонтаж памятника нецелесообразен, поскольку он пользуется популярностью у туристов и жителей города»,— объяснил тогда журналистам представитель мэрии.

В мэрии Владивостока пока публично не прокомментировали судебный иск. Глава города Константин Шестаков не ответил на запрос “Ъ” с просьбой изложить позицию администрации. Вице-спикер думы столицы Приморья единоросс Дмитрий Новиков считает, что памятник Солженицыну «должен остаться на своем месте».

«Солженицын — великий мыслитель XX века и много сделал для нашей страны»,— сказал “Ъ” господин Новиков, уточнив, что приводит свою личную точку зрения.

«Я свою позицию не изменил, не должны быть памятники Солженицыну, человеку, который клеветал на нашу страну, распространял басни про миллионы репрессированных»,— в свою очередь, заявил “Ъ” господин Шинкаренко.

«Александр Солженицын всегда был очень спорной фигурой,— заметил в разговоре с “Ъ” приморский политолог Виктор Бурлаков.— И если есть те, кто считают, что он заслужил памятника, то значительная часть общества придерживается противоположной точки зрения».

Алексей Чернышев, Владивосток