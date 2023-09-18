«Есть риск травмировать неокрепшую психику»

В российских образовательных учреждениях пройдут «сказочные выборы». В рамках новых патриотических уроков «Разговоры о важном» ученикам предложат избрать президента воображаемой страны. За высокий пост поборются Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни Пух. Перед тем, как определить победителя, дети прослушают специальное обращение председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен в эффективности подобных тренингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России отмечается памятная дата — 30 лет со дня создания Центральной избирательной комиссии. Это, конечно, не прямо повод для больших торжеств. Но ведомство важное, можно даже сказать, ключевое, поскольку оно поддерживает легитимность российской государственной власти. Но, как мы знаем, враг не спит и не оставляет попыток наш ЦИК всячески скомпрометировать, в том числе и поэтому Центризбирком работает над улучшением своего имиджа в глазах масс.

И вот принято креативное решение: заложить познания о сути избирательного процесса прямо с самого детства, с младших классов средней школы. Для этого юным избирателям в рамках нового обязательного патриотического урока «Разговоры о важном» предложено сыграть в игру под названием «Президентские выборы в сказочной стране».

За высший государственный пост борются пять кандидатов: Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса, Баба-яга и Винни Пух. У всех есть программы, но самая предпочтительная, наверное, все-таки у Золушки, ибо она за семейный очаг и за труд ради общей пользы. Все остальные явно грешат неправильным популизмом.

Только вот проблема: кроме Бабы-яги, никто не имеет права быть внесенным в избирательный бюллетень, скорее могут быть включены в другой — иностранных агентов. Не российское у них происхождение. Вот и Золушка — на самом деле Синдерелла. Или Замарашка в русском переводе Ивана Сергеевича Тургенева. К слову, подобные разоблачения не исключены в рамках предвыборной борьбы — настоящей, взрослой.

Если же говорить по существу, такие вот креативные подходы вызывают вопросы. Потому что найдется такой, который скажет: на выборах у нас и так сплошь одни волшебники и сказочные перевоплощения.

Карета превращается в тыкву, а прекрасные пажи — в серых мышей. И в целом у нас не жизнь, а сплошная сказка, правда, непонятно, с каким концом. Это во-первых. Во-вторых, раньше считалось, что выборы для взрослых. Политика — вещь серьезная для того, чтобы в нее прямо с детства погружаться. Есть риск травмировать неокрепшую психику.

Недаром говорят: то, что заложено с детства, откладывается на всю оставшуюся жизнь. Вырастет гражданин с представлением о «сказочных выборах», но вот беда — в реальном мире Золушки встречаются крайне редко, а Карабасы-Барабасы и Лисы Алисы — явление довольно частое, к великому сожалению.

Так что, по идее, правильно было бы взрослых сначала научить политической грамотности, мол, выборы — это большая ответственность и гражданский долг, а не просто «поставил галку куда надо и свободен». Однако взрослых почему-то никто не воспитывает. Видно, сказку для них не придумали.

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