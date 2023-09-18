На «Разговорах о важном» предложат выбрать президента из Золушки, Бабы-яги и Винни-Пуха

Для младшеклассников (первые-вторые классы) проведут внеурочное занятие «Разговоров о важном», на котором им предложат выбрать президента сказочной страны. Это следует из опубликованных на сайте курса материалов.

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Занятие организуют 25 сентября, оно приурочено к 30-летию создания Центризбиркома. Чтобы «раскрыть особенности избирательной системы в России», для школьников проведут президентские выборы, на которых надо будет выбрать между Карабасом-Барабасом, Золушкой, Лисой Алисой, Бабой-ягой и Винни-Пухом.

У каждого из кандидатов есть предвыборная программа. Карабас-Барабас обещает «организовать большую сцену и хорошую зарплату». Золушка говорит, что люди своим трудом преобразят жизнь, а «семейный очаг должен согревать каждую семью». Лиса Алиса обещает построить идеальный город с игровыми автоматами и полями чудес, которые «увеличат капитал во много раз». Баба-яга говорит, что она старше и опытнее, обещает здоровое питание, а также грозит «и лешего заставить работать». Винни-Пух обещает, что он «все достанет, со всеми договорится», а также даст «горшочек с медом и воздушный шарик каждому избирателю».

«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 5 сентября 2022 года для учеников 1–11-х классов. На таких уроках школьникам рассказывают об истории и культуре России. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что темы для «Разговоров о важном» сформированы с учетом стратегии национальной безопасности РФ. По его словам, такие уроки «не политинформация, как было в советское время».

Лаура Кеффер