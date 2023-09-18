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Коммерсантъ FM
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Россия вышла из совета Баренцева/Евроарктического региона

МИД России объявил о выходе из совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующее постановление направлено главам МИДов стран организации. Такое решение принято из-за того, что Финляндия, которая сейчас является председателем совета, не подтвердила готовность передать России руководство в октябре 2023 года.

«Убеждены, что сиюминутная политическая конъюнктура, которой руководствуются наши североевропейские соседи, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах"»,— говорится в заявлении МИДа.

В российском дипломатическом ведомстве добавили, что Россия продолжит реализовывать «национальные задачи» на Севере и останется открытой для сотрудничества. Как отметили в МИДе, работа организации и так была «фактически парализована» с марта 2022 года.

В марте 2022 года Совет Баренцева/Евроарктического региона приостановил деятельность с Россией «ввиду нарушения принципов и целей организации».

СБЕР был учрежден в 1993 году с целью обеспечить стабильность и устойчивое развитие в регионе. В качестве постоянных членов в него вошли Финляндия, Норвегия, Швеция, Россия, Дания, Исландия и Комиссия европейских сообществ.

Основными направлениями развития взаимоотношений страны СБЕР выделяют экономику, экологию, науку, транспортную инфраструктуру в регионе, туризм, права коренных народов Севера и культурный обмен.

В марте этого года власти России скорректировали подход к международному сотрудничеству на Севере и из «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» убрали упоминание Совета Баренцева/Евроарктического региона и Арктического совета. Кроме того, изменения касались и ряда других поправок, связанных с положением России в Арктике.

Подробнее в тексте «Ъ» «Кто теперь за Север крайний».

Петр Бузлаев

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