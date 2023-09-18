Следователи проверили депутата Вадима Булавинова по заявлению бывшей жены

В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области провели предварительную проверку по заявлению Надежды Теплюк, управляющей отелем «Минин». В июле она пожаловалась на то, что депутат Госдумы Вадим Булавинов сломал ей нос при попытке забрать вещи из его дома. Защита бывшей супруги депутата распространила в СМИ ее фото со следами крови на лице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Результат этой проверки следствие не комментирует. Сославшись на закон «О Следственном комитете РФ» в нижегородском управлении сообщили, что их сотрудники не обязаны давать какие-либо публичные объяснения по принятым процессуальным решениям, а касающаяся этого случая информация «разглашению не подлежит».

Получить комментарии Надежды Теплюк не удалось, а Вадим Булавинов сообщил «Ъ-Приволжье», что изложенная в ее заявлении информация о побоях не подтвердилась. Поэтому следователь вынес отказное постановление. По словам депутата, он не причинял женщине телесных повреждений, а на своей странице ранее извинился перед бывшей женой «за грубость», проявленную в тот момент, когда выпроваживал ее из дома.

Иван Сергеев