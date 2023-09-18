Свердловчанин обратился в прокуратуру после просмотра фильма «Барби»

В Краснотурьинске (Свердловская область) член «Молодой Гвардии» Антон Ежов обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства местным кинотеатром «Новое кино». По мнению господина Ежова, одна из сцен фильма «Барби» направлена на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Барби"

Фото: Mattel Films; Warner Bros. Кадр из фильма "Барби"

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Вечером в воскресенье, 17 сентября, Антон Ежов сходил на фильм «Барби». Как он указал в написанном в городскую прокуратуру заявлении, возрастное ограничение фильма — 16+, хотя, по его словам, в зале находилось много детей младшего возраста.

В своем заявлении господин Ежов отметил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в фильме происходит в сцене, где трое мужчин танцуют, держась за руки, а затем двое целуют третьего в щеки (временная отметка 01:30:07).

Антон Ежов просит провести проверку в кинотеатре «Новое кино», а в случае нарушения, по его словам, привлечь ИП Гахария Эдуард Мерехович к административной ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

В РФ каждому фильму присваивается возрастной ценз от 0+ до 18+. По данным портала E1.ru, так как фильм «Барби» не был допущен к официальному прокату, каждый кинотеатр устанавливает на него возрастную метку самостоятельно.

«У фильма "Барби" ценз 16+, что дает право родителям или опекунам принять решение пойти на сеанс вместе с детьми. Нас такой ценз не обязывает запрещать детям вход. Единственное, что в одиночку ребенок на такой фильм попасть не может, только с родителями»,— прокомментировал ситуацию руководитель кинотеатра «Новое кино» Эдуард Гахария, передает издание.

В конце августа российский Минкульт выступил против проката в России фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны. Права на кинопрокат «Барби» принадлежат американской Warner Bros., на «Оппенгеймера» — Universal Pictures. Обе компании ушли из России в 2022 году из-за спецоперации на Украине.

Полина Хабарова

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