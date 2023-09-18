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Коммерсантъ FM
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Alibaba собирается вложить в Турцию $2 млрд

Президент Alibaba Group Майкл Эванс заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что компания планирует инвестировать в страну $2 млрд. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на заявление местного подразделения Alibaba, Trendyol. Господин Эванс не сообщил, когда именно компания собирается инвестировать в страну. В Trendyol заявили, что, в частности, планируется построить дата-центр и логистический центр в Анкаре, а также центр по экспортным операциям в стамбульском аэропорту.

Господин Эванс также заявил, что Alibaba уже инвестировала в Турцию $1,4 млрд через Trendyol. Компания является крупнейшим маркетплейсом в Турции. В последнее время Alibaba старается активнее развивать свои международные подразделения. В июне компания сообщила о планах запустить в Европе локализованную версию своего маркетплейса Tmall.

История создания Alibaba Group — в материале «Рынок, который построил Джек».

Яна Рождественская

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