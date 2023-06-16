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Коммерсантъ FM
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Alibaba запустит в Европе локализованную версию своего маркетплейса Tmall

Президент Alibaba Group Майкл Эванс заявил на конференции Viva Tech в Париже, что интернет-ритейлер собирается запустить в Европе локализованную версию своего маркетплейса Tmall. По его словам, сейчас компания уже запустила пилотный проект в Испании, позже сервис будет развернут и в других странах.

По мнению экспертов, это серьезное изменение в стратегии международной торговли Alibaba. Раньше компания была представлена в Европе площадкой AliExpress, предназначенной в основном для покупки товаров из Китая. Tmall будет работать на доставку непосредственно в Европе. «Мы будем обслуживать местные бренды и местных потребителей на местном рынке»,— отметил господин Эванс.

В марте Alibaba Group объявила, что разделится на шесть компаний и станет холдингом. Tmall вместе с другим маркетплейсом, Taobao, войдут в компанию Taobao Tmall Commerce Group. Отдельно будет действовать Global Digital Commerce Group, специализирующаяся на глобальной торговле.

Яна Рождественская

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