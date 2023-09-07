В Петербурге скорректируют расходы и доходы городского бюджета

Правительство Петербурга предложило скорректировать бюджет на 2023-2025 года. Доходы города в текущем году вырастут с 1,048 до 1, 093 трлн рублей (рост на 44,8 млрд руб. +4,3%). Проект с соответствующими правками в закон опубликован на сайте администрации в разделе «антикоррупционная экспертиза».

Согласно документу, собственные доходы увеличатся на 36,7 млрд руб. Расходная часть также возрастет с 1,195 трлн до 1,202 трлн руб. (+0,6%). Дефицит сократится на 37,7 млрд рублей: со 146 до 109 млрд рублей.

При этом в отрицательную сторону скорректируется доход от налогов на прибыль и совокупный доход (–15,4 млрд руб.), написал вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Причинами сокращения чиновник назвал переход на единый налоговый платеж и сокращение платежей от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков.

В посте отмечается, что «дополнительные доходы дают возможность увеличить расходы на социальную сферу»: например, +8,9 млрд руб. на реализацию жилищных программ и +4,1 млрд руб. на льготные лекарства.

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов городской парламент принял в конце прошлого года.

Согласно подписанному губернатором документу, доход бюджета Петербурга на текущий год составит 1,049 трлн руб., расход — 1,195 трлн, дефицит — 146 млрд. В 2024 году доходы должны составить 1,137 трлн руб., расходы — 1,176 трлн руб., дефицит — 39 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по прогнозам Смольного, доходы городской казны продолжат серьезный рост.

Надежда Ярмула