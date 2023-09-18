Смольный пока не определился с датой начала отопительного сезона

Вопрос о начале отопительного периода в Санкт-Петербурге будет решаться в конце сентября. Об этом 18 сентября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

По словам чиновника, в отличие от осени прошлого года, сентябрь нынешнего года выдался теплым, поэтому решение о периодическом протапливании будет принято не раньше последних чисел месяца.

Он также отметил, что энергетический комплекс города будет полностью подготовлен к отопительному сезону не позднее 1 октября.

В прошлом году периодическое протапливание зданий включили 8 сентября, регулярное отопление — 3 октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за сезон провели более 650 гидравлических испытаний теплосетей.