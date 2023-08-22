В Петербурге за сезон провели более 650 гидравлических испытаний теплосетей

В межотопительный сезон теплоэнергетики провели в Петербурге уже 672 гидравлических испытания тепловых сетей, что составляет 97% от утвержденного плана. Такие цифры были приведены 22 августа на заседании городской межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Представители ресурсоснабжающих организаций города уточнили, что гидравлические испытания позволили предотвратить более 1700 дефектов на сетях. Подготовка объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону должна быть завершена к 1 сентября.

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